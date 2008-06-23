زمینه های همکاری ایران و ترکیه گسترده و روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارطغرل آپاکان قائم مقام وزیرامورخارجه ترکیه امروز در تهران با منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط دوجانبه و مسائل مورد علاقه دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

متکی در این دیدار تصریح کرد : ایران وترکیه به دلیل ظرفیتهای بالا و نقشی که در منطقه خاورمیانه دارند از موقعیت ممتازی در عرصه بین المللی برخوردار هستند.

وزیرامور خارجه افزود: استمرار رایزنیها بین دو کشور در سطوح مختلف از سوء استفاده دیگران جلوگیری کرده و مواضع مشترک دو کشور در زمینه های گوناگون را تقویت می کند.

منوچهر متکی با اشاره به تحولات لبنان و افغانستان در خصوص عراق تاکید کرد : حضور گروههای تروریست و انجام فعالیتهای تروریستی در عراق بواسطه تداوم اشغال این کشور است.

ارطغرل آپاکان نیز در این دیدار با اشاره به توسعه و گسترش روابط دو کشور ظرف سالهای اخیر، ابراز امیدواری کرد این روند همچنان تداوم یابد.

قائم مقام وزیرامورخارجه ترکیه در چارچوب بسط روابط اقتصادی بر لزوم همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور تاکید کرد.

وی گفت : دو کشور در مسائل منطقه نیز از دیدگاههای مشترکی برخوردار هستند.