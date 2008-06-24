۴ تیر ۱۳۸۷، ۹:۰۱

آیت‌الله سبحانی:

همکاری دولت و مجلس مشکلات را حل می‌کند

قم – خبرگزاری مهر: آیت‌الله سبحانی گفت: با همکاری دولت و مجلس مشکلات اقتصادی حل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی غروب دوشنبه در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پول نفت موجب تورم می‌شود.

وی افزود: در سال جاری با مشکل خشکسالی در کشور مواجه هستیم و مسئولان قصد دارند خسارت کشاورزان را جبران کنند.

وی افزود : برای جبران خسارت کشاورزان پول نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد در حالی که این قشر توانایی مدیریت این پول را ندارند و آن را در بخش‌های دیگر هزینه می‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم بیان داشت : مشکلات ناشی از خشکسالی باید به صورت زیربنایی حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار اظهار داشت : مجلس تلاش دارد به گونه‌ای عمل کند که تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش‌های جدید افزایش یابد.

علی لاریجانی افزود: لایحه نحوه حل مشکلات ناشی از خشکسالی در مجلس در حال بررسی است.

