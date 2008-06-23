سارکوزی خواستار آزادی نظامی اسیر رژیم اسرائیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی در یک گردهمایی در یکی از هتل های شهر اشغالی بیت المقدس گفت: "من با شدت تمام اسیر کردن شهروند ما گلعاد شالیت را محکوم می کنم و می خواهم بار دیگر این پیام را به ربایندگانش برسانم که گلعاد باید آزاد شود".

مبارزان فلسطینی درپاسخ به بازداشت شهروندان، وزیران و نمایندگان فلسطین توسط رژیم اسرائیل، گلعاد شالیت نظامی رژیم اسرائیل را که دارای شناسنامه فرانسوی است، در ژوئن سال 2006 میلادی به اسارت گرفتند و خواهان مبادله وی با اسیران فلسطینی هستند. هم اکنون بیش از 11 هزار و 600 شهروند فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به سرمی برند.

سارکوزی بدون درخواست برای آزادی زندانیان فلسطینی و عدم اشاره به بازداشت روزانه دهها فلسطینی توسط رژیم اسرائیل گفت: "صلح برمبنای بازداشت گروگان ها ایجاد نمی شود و ما طرح های خود را برای آزادی شالیت افزایش خواهیم داد".