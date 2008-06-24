آمدن و رفتنم ربطی به مسائل سیاسی نداشت / افشاگری نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که چند روزی از کناره گیری اش از باشگاه پرسپولیس می گذرد در جدید ترین گفتگوی خود حرفهای جدیدی زده است. او که پس از انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو می کرد در این مورد گفت: امیدوارم این هیئت مدیره جدید در اداره باشگاه موفق باشند. به هر حال این انتخابی است که صورت پذیرفته و حتما افراد منتخب نفرات اصلحی هستند که ریاست سازمان تربیت بدنی سازمان تشخیص داده است می توانند به موفقیت باشگاه پرسپولیس کمک کنند.

مصطفوی اهل فوتبال است

وی با ابراز خرسندی از حضور داریوش مصطفوی در باشگاه پرسپولیس، گفت: مصطفوی را 17 - 18 سال است که می شناسم. او با فوتبال آشناست. از اهالی فوتبال است و علم این رشته ورزشی را دارد.

فقط یک میلیارد و 75 میلیون تومان به ما کمک شد

مدیرعامل مستعفی باشگاه پرسپولیس در خصوص چگونگی جدایی خود از این باشگاه گفت: دو سه روز پس از قهرمانی تیم پرسپولیس جلسه مشترکی را با هیئت مدیره باشگاه خدمت مهندس علی آبادی و معاونان ایشان داشتیم. در آن جلسه مسائل گوناگونی مورد توجه واقع شد که در یکی از موارد ما به کاهش بودجه باشگاه اعتراض داشتیم چون سال های پیش با استناد به مدارک نزدیک به سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان به مدیریت باشگاه کمک شده بود. تا آن زمانی که ما خدمت آقای علی آبادی بودم تنها 675 میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس کمک کرده بودند، البته بعد از آن جلسه علی آبادی لطف کرده 400 میلیون تومان دیگر به ما دادند.

علی آبادی گفت :"استعفا بده"

وی تاکید کرد: مهندس علی آبادی پس از شنیدن اظهارات من تاکید کردند که با این شرایط اگر تمایل دارید می توانید از باشگاه پرسپولیس بروید. من هم در پاسخ گفتم به آقای سعید لو استعفا شفاهی دادم اما خدمت شما استعفا کتبی خود را ارائه می کنم. در همان جلسه استفعا خود را تقدیم آقای علی آبادی کردم و به سر کارم بازگشتم و منتظر پاسخ ریاست مجمع باشگاه به استعفایم ماندنم.

استعفایم پذیرفته شد

وی افزود: من تا ساعت 12:30 منتظر ایشان بودم و تا ساعت 1:15 منتظر مهندس علی آبادی نشستم تا نوبت من شد که در حضور ایشان موضوعات و مشکلات باشگاه را مطرح کنم که از آن جمله می توان به عدم برگزاری جلسات هیئت مدیره، مشکلات در خصوص انتخاب سرمربی تیم ، عدم کمک یکسان به باشگاه های استقلال و پرسپولیس و ... اشاره کردم . ایشان پس از شنیدن صحبت های من تاکید کردند که اگر تمایل ندارید، می توانید از باشگاه پرسپولیس جدا شوید. من در پاسخ گفتم استعفای کتبی خود را ماه گذشته تقدیم کردم و ایشان لطف کردند و آن را پذیرفتند.

شب پشت درب خانه بازیکنان می خوابم

کاشانی خاطرنشان کرد: من از تک تک بازیکنان خواهش کردم که قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس تمدید کنند. هواداران نگران نباشند من اگر بتوانم شب پشت درخانه بازیکنان می خوابم و از آنان خواهش می کنم امسال در پرسپولیس بمانند تا روند صعودی پرسپولیس حفظ شود.

کاشانی از عوامل قهرمانی پرسپولیس نبود

کاشانی در خصوص جدایی عوامل قهرمانی پرسپولیس از این باشگاه گفت: البته من فکر نمی کنم که حبیب کاشانی یکی از عوامل قهرمانی پرسپولیس باشد اینکه مرا به عنوان عامل اصلی قهرمانی پرسپولیس می دانند لطف مردم است. من هواداران را عامل اصلی قهرمانی تیم پرسپولیس می دانم پس از آن بازیکنان، کادر فنی و مهمتر از همه لطف خدا و ائمه اطهار را در کسب این موفقیت موثر می دانم.

دلم برای پرسپولیس تنگ می شود

کاشانی در پاسخ به این سئوال که "آیا در آینده دل تان برای پرسصپولیس تنگ نمی شود؟" ، گفت: حتما دلم برای پرسپولیس تنگ می شود، مگر می شود پرسپولیس را فراموش کرد. پرسپولیس مانند دریاست که هر چقدر از آب آن بخورید تشنه تر می شوید.

من سرباز پرسپولیس بودم

وی تاکید کرد : من به عنوان یک سرباز در پرسپولیس حضور یافتم. از من خواسته شده در پرسپولیس حضور یابم و من وظیفه خود دانستم که در این باشگاه مردمی قبول مسئولیت کنم. زمانی هم که به من گفتند احتیاجی به حضورم در باشگاه پرسپولیس نیست به راحتی آن را پذیرفتم. من بهترین نبودم و حالا هم که از پرسپولیس رفته ام مطمئنم از من بهتر به این باشگاه می آید و آن را هدایت خواهد کرد.

علی آبادی از من نخواست از استعفا صرف نظر کنم

کاشانی با رد ادعای مسئولان سازمان تربیت بدنی که مدعی بود" محمد علی آبادی 55 دقیقه از کاشانی خواهش کرده است به باشگاه پرسپولیس بازگردد"، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد.

برای جایگاه علی آبادی دهها هزار جوان خون داده اند

وی با اشاره شان و جایگاه علی آبادی به عنوان معاون رئیس جمهور، گفت: شان آقای علی آبادی به عنوان معاونت ریاست جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی باید حفظ شود و ما هم مقید به این جایگاه هستیم. جایگاهی که قانون اساسی تعیین کرده است. جایگاهی که برای حفظ آن دهها هزار جوان خون خود را دادند و همه موظف هستیم این جایگاه با اهمیت را حفظ کنیم.

من سیاسی نیستم، یک معلم هستم

زمانی کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شد، برخی حضور او را با مسائل سیاسی مرتبط می دانستند. "اینکه مسائل سیاسی تا چه اندازه در جدایی وی از این باشگاه نقش داشته است؟"، سوژه پرسش خبرنگار مهر از کاشانی بود که وی در پاسخ به آن گفت: من معلم هستم. 25 سال هم هست که در این حرفه مشغول به کار هستم. من از روز اول که به پرسپولیس آمدم عرض کردم که شخصیت سیاسی نیستم. سابقه ام این را نشان می دهم. تنها سابقه حضورم در عرصه اجتماعی به غیر از مدرسه در شورای شهر تهران بوده است.

جدایی من از پرسپولیس به خاطر مسائل سیاسی نیست

وی ادامه داد: دوستانی که از من خواهش کردند به پرسپولیس بیایم نه به واسطه مسائل سیاسی بلکه تنها به خاطر آگاهی از علاقه من به این باشگاه بود. آقای علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و ورزش کشور یک روز تشخیص دادند که من بیایم و امروز تشخیص داده اند که من از تیم جدا شوم این مسائل به هیچ عنوان به سیاست ارتباط ندارد.

انگشت کوچک مصطفوی در ورزش نیستم

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: آقای مصطفوی سالیان سال در فوتبال بوده و بازیکن فوتبال بوده، رئیس و دبیر فدراسیون بوده، من در کارهای ورزشی انگشت کوچک ایشان هم نمی شوم.

علی آبادی باهوش است

کاشانی با حساس خواندن شرایط پرسپولیس در خصوص تعجیل هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در برگزاری پی در پی جلسات روزهای اخیر گفت: آقای علی آبادی مدیر باهوشی است. ایشان می داند که زمان طلاست برای اینکه زمان را هدر ندهد خیلی زود تکلیف باشگاه را مشخص کرد.

برگزاری جلسات هیئت مدیره بی سابقه بود

وی ادامه داد: از روز شنبه تا چهارشنبه هفته گذشته هیئت مدیره باشگاه سه بار بدون حضور من تشکیل جلسه داده است. این برای اولین بار است که در تاریخ پرسپولیس چنین اتفاقی می افتد. براساس اساسنامه این مدیرعامل است که باید درخواست برگزاری جلسه را مطرح و مکان و زمان آن را مشخص کند . من تا پیش از روز شنبه هشت بار تقاضا کردم که جلسه هیئت مدیره تشکیل شود که نشد. بعد از آن بدون آگاهی و حضور من سه بار جلسه تشکیل می شود و با 3 جلسه عدم حضور من، استعفایم را قبول می کنند.

افشاگری نمی کنم

عضو پیشین هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: من پس از جدایی از پرسپولیس هیچ فشاگری ندارم. هرچه سئوال کنند جواب می دهم.

بابت قهرمانی هیچ چیزی به ما ندادند

وی با تاکید بر اینکه امروز تیمداری به صرفه نیست، افزود: پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شده است. ما در نیم فصل دوم در17 هفته بابت تبلیغات دور زمین، پخش تلویزیونی و بلیت فروشی فقط 15 میلیون تومان پول گرفتیم . پس از قهرمانی هیچ جایزه ای برای ما در نظر نگرفتند. در دنیا زمانی که یک تیم قهرمان می شود در آمدی برایش متصور هستند اما در کشور ما این طور نیست. با این شرایط دیگر انگیزه ای برای مدیران باشگاه ها نمی ماند.

در جلسه تودیع و معارفه حضور می یابم

کاشانی خاطر نشان کرد: دیروز آخرین مسائل حقوقی باشگاه را در نامه ای مکتوب در 6 برگ برای آقای علی آبادی فرستادم که شامل پرونده شرکت آلفا، آقای آری هان، لومیر صلاح حسن و.. بود . منتظرم اگر به هر حال ریاست سازمان تشخیص دادند و مراسم تودیع و معارفه ای برای مدیران پرسپولیس باشد حضوم پیدا کنم و مدیرعامل جدید را از شرایط باشگاه با خبر کنم. هر زمان از شبانه روز که آقای علی آبادی، اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بخواهند نیز حاضرم در باشگاه حضور یابم و در خصوص شرایط باشگاه خدمت آنها پاسخگو باشم.

مهمتر از من پرسپولیس است

وی ادامه داد: از خوردبین خواستم در جلسه با آقای علی آبادی شرکت کند و با باشگاه همکاری کند. حتی به او گفتم که وظیفه مان این است که پرسپولیس را به شرایط بهتر هدایت کنیم. از استیلی هم خواستم خدمت آقای علی آبادی برود تا متهم به رفیق بازی نشویم. مهمتر از من باشگاه پرسپولیس و هواداران هستند که باید برای موفقیت آن تلاش کرد.

من پاسخگوی دوگانگی تصمیمات هیئت مدیره پرسپولیس نیستم

کاشانی در خصوص اینکه چطور هیئت مدیره در زمان حضور وی در باشگاه پرسپولیس با مربیگری استیلی مخالف بوده و امروز با جدایی او استیلی را به عنوان گزینه نخست سرمربیگری مدنظر دارد و ابهامات و دوگانگی که در این خصوص وجود دارد، گفت: از کسانی که رفتارشان ایجاد دوگانگی می کند بپرسید.

هیئت مدیره به من اختیار تام داده بود

وی با رد این شایعه که نخواسته است از اعضا هیئت مدیره پرسپولیس فردی جدا شود، گفت: من نخواستم که اعضا هیئت مدیره نباشد. این مسائل در حیطه اختیار من نیست و در اختیار ریاست مجمع باشگاه است . من در یک سال گذشته به جز مسائل مالی که کمک نشد در سایر موارد مشکلی با هیئت مدیره نداشتم و آنها به من اختیار تام داده بودند که جای تشکر دارد.

یک سال خدمتگزار پرسپولیس بودم

کاشانی در خصوص احتمال بازگشت دوباره اش به پرسپولیس گفت: ما همیشه حکم یک سرباز را داریم. سرباز هم وظیفه دارد هر جا که وظیفه شد خدمت کند. تا دیروز سرکلاس خدمت می کردیم و یک سال هم خدمتگزار پرسپولیس بودیم. از اینکه دوستان لطف کردند و یک سال ما را پذیرفتند تشکر می کنم.

وی در خصوص شایعه حضور حسین هدایتی، مدیرعامل باشگاه استیل آذین در هیئت مدیره پرسپولیس گفت: این پیشنهاد با آقای هدایتی مطرح شده بود اما یک دوست مشترکی داریم که وی را از حضور در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منع کرده است.