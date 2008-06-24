۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

متراژ حفاری چاه های نفت و گاز از 100 هزار متر فراتر رفت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: متراژ حفاری چاه های نفت و گاز به وسیله دکلهای حفاری خشکی و دریایی این شرکت در سه ماه نخست سال جاری به یکصد و یک هزار و 450 متر رسید.

حیدر بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، افزود: این میزان حفاری نسبت به برنامه پیش بینی شده سه هزار و 113 متر افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه در مدت پیش گفته 39 حلقه چاه در مناطق مختلف نفت خیز و گاز خیز کشور حفاری شده است، اظهارداشت: از برجستگیهای این عملیات جلوافتادگی به مدت 142 روز در حفاری 15 حلقه چاه نفتی و گازی است.

بهمنی درباره حفاری در فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که مدیریت حفاری آن به شرکت ملی حفاری محول شده است، گفت: از ابتدای فروردین تا پایان خرداد در این پروژه نیز شاهد جلوافتادگی حفاری به متراژ 968 متر هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در ادامه متراژ حفاری جهت دار و مغزه گیری در این مدت را به ترتیب 9 هزار و 803 و 483 متر اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار عملیات حفاری در سه ماه نخست امسال یک هزار و 205 مورد خدمات فنی و 138 مورد خدمات ویژه نیز صورت گرفت.

بهمنی با اشاره به پایان یافتن کار ساخت و نصب دکل حفاری ایرانی شماره 87 فتح اظهارداشت: این دکل تا چند روز آینده در یکی از میدان های نفتی مناطق نفت خیز جنوب فعالیت خود را آغاز می کند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران یادآوری کرد: با افزوده شدن این دکل به ناوگان حفاری این شرکت تعداد دکلهای ملکی شرکت به 51 دستگاه افزایش یافت.

