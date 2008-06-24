میلاد حضرت فاطمه (س) در سنندج گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه گذشته با حضور بیش از یک هزار نفر از بانوان کردستانی میلاد حضرت فاطمه (س) و هفته گرامیداشت مقام زن در خانه کرد سنندج گرامی داشته شد.

در این مراسم که به همت سازمان ملی جوانان استان کردستان برگزار شد، مشاور جوان استاندار کردستان ضمن گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا و حضرت امام خمینی گفت: الگو پذیری بانوان ایران اسلامی از دختر گرامی پیامبر اسلام باعث شده که امروز زنان ایران اسلامی در جهان سرآمد باشند.

اسماعیل احمدی افزود: امروز علیرغم خواسته تمامی بدخواهان نظام اسلامی، بانوان کشورمان توانستند با الگو قرار دادن زندگی پر خیر و برکت حضرت زهرا (س) و زیر پرچم اسلام و دوشادوش مردان در همه صحنه ها حضور یابند.

مدیر سازمان ملی جوانان استان کردستان از نگاه ابزاری جامعه غربی نسبت به زنان به شدت انتقاد کرد تصریح کرد: امروز جوامع غربی به بهانه دمکراسی و آزادی با نگاهی ابزاری به زنان به دنبال سوء استفاده از آنان است.

وی حضور زنان سنندجی در این مراسم ویژه را نشانه شادابی و نشاط در میان این قشرعظیم در جامعه دانست و عنوان کرد: اگر امروز بانوان ایران اسلامی در جای جای کشور می توانند در همه برنامه ها حضور یابند نشانه توجه نظام اسلامی به این قشر از جامعه اسلامی است.

مشاور جوان استاندار کردستان در پایان گفت: دولت نهم از بدو آغاز به کار توجه ویژه ای را به بانوان داشته و با برنامه ریزی مناسب در پی تلاش برای حضور بهتر بانوان در سطوح مختلف جامعه را داشته است.

در این مراسم که با استقبال بسیار خوب بانوان سنندجی مواجه شده بود برنامه های مختلفی از جمله قرائت مقاله، دف نوازی و مولودی خوانی، اجرای برنامه توسط گروه سرود ناشنوایان سنندج و ... اجرا گردید. همچنین مراسمی این چنین شب گذشته با حضور بانوان سنندجی در حسینیه این شهر نیز برگزار شد.