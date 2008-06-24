چشمهای منتظر

امروز روز مادر است و البته روز زن نیز هست. روز بنده ای از بندگان خدا که هیچگاه نمی توان برای جبران تلاشها و زحمات آنان هدیه ای داد و شاید جمله ای نوشت.

روزها و ماهها و سالها باید نشست و نوشت و نوشت تا شاید بتوان گوشه ای از زحمات ناپیدای مادران را بر روی کاغذ آورد و آن وقت است که تازه متوجه می شوی که نمی توان نوشت و باید عمل کرد.

دست به کار می شوی، به این طرف و آن طرف می روی و حیرانی که چه کار کنی تا او را از خودت راضی کنی.

کادویی تهیه می کنی و به او هدیه می دهی و فکر می کنی حالا آسوده ای و او از تو راضی و خشنود است، اما وقتی خوب به چهره اش دقیق می شوی می بینی که چشمهایش هنوز با تو حرف دارد و می خواهد چیزی بگوید ولی نمی تواند دل تو را بشکند. پس همه غصه ها و دردهایش را درون سینه اش نگه می دارد تا تو غمگین نشوی.

امروز، روز مادر است و البته روز زن نیز هست. او که سالها بیداری کشید تا من آسوده بخوابم. یادت رفته آن روزهایی که در تب 40 درجه غرق در آتش بودی و حرارت و او بود که تا صبح تو را پاشوره می کرد و مدام زیر لب زمزمه می کرد "یا من اسمه دوا و ذکره شفا".

حالا به سنی رسیده ای که با کوچکترین تب به سراغ پزشک می روی و از او می خواهی نسخه ای برای تو بپیچد. غافل از اینکه نسخه شفای تو در دست اوست. او که سالها پیش تو را از خدا خواست و خواست که همیشه سالم باشی و سلامت، اما می پنداری که نیستی!! چون غفلت کرده ای.

بر می گردی که بروی به سراغش اما دیر شده و او حالا زیر خروارها خاک آرامیده است اما دعایش همچنان پشت سر توست.

حسرت روزهای از دست رفته را می خوری و می بینی در کوچه ای بن بست ایستاده ای که هیچ راه رفتنی ندارد و باید برگشت و راه دیگری را برای رفتن انتخاب کرد. راهی که وقتی در آن قدم می گذاری به بن بست نبودنش اطمینان داشته باشی.

حالا همسرت را کنار خود می بینی و فرزندانت که می خواهند برای مادرشان هدیه ای بگیرند تا این روز عزیز را که به نام مبارک حضرت فاطمه (س)، بزرگ بانوی زنان عالم مزین شده، گرامی و مبارک بدارند.

و تو همچنان حیرانی که چرا نتوانستی برای مادرت فرزندی کنی و او را دل شکسته و ناراحت از روزهای تنهایی، با دنیایش تنها بگذاری.

امروز، روز مادر است و البته روز زن نیز هست. می روی تا او را از بودنت در کنارش خشنود کنی. می روی تا او را از چشم انتظاری رها سازی. از روزهای تنهایی و نشستن او در خانه ای که روزی خانه تو نیز بود.

وقتی تو را می بیند به یاد روزهای کودکی ات تو را در آغوش می گیرد و بار دیگر گرمای وجودش، روح تو را پر حرارت می سازد تا به روزهایی برسی که شاید هرگز نرسیده ای و اگر مادرت نباشد، آن روزها، روزهای فناپذیر خواهند بود.

هدیه ای گرفته ای که بر روی آن نوشته ای روزت مبارک مادرم.