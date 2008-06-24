  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

به بهانه روز مادر /

چشمهای منتظر

چشمهای منتظر

خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: چهره شکسته و رنجور او امروز تنها با فشردن دستهای جوان تو در دستهای پینه بسته و استخوانی او جان دوباره می گیرد و گل خنده بر لبانش می نشاند.

امروز روز مادر است و البته روز زن نیز هست. روز بنده ای از بندگان خدا که هیچگاه نمی توان برای جبران تلاشها و زحمات آنان هدیه ای داد و شاید جمله ای نوشت.

روزها و ماهها و سالها باید نشست و نوشت و نوشت تا شاید بتوان گوشه ای از زحمات ناپیدای مادران را بر روی کاغذ آورد و آن وقت است که تازه متوجه می شوی که نمی توان نوشت و باید عمل کرد.

دست به کار می شوی، به این طرف و آن طرف می روی و حیرانی که چه کار کنی تا او را از خودت راضی کنی.

کادویی تهیه می کنی و به او هدیه می دهی و فکر می کنی حالا آسوده ای و او از تو راضی و خشنود است، اما وقتی خوب به چهره اش دقیق می شوی می بینی که چشمهایش هنوز با تو حرف دارد و می خواهد چیزی بگوید ولی نمی تواند دل تو را بشکند. پس همه غصه ها و دردهایش را درون سینه اش نگه می دارد تا تو غمگین نشوی.

امروز، روز مادر است و البته روز زن نیز هست. او که سالها بیداری کشید تا من آسوده بخوابم. یادت رفته آن روزهایی که در تب 40 درجه غرق در آتش بودی و حرارت و او بود که تا صبح تو را پاشوره می کرد و مدام زیر لب زمزمه می کرد "یا من اسمه دوا و ذکره شفا".

حالا به سنی رسیده ای که با کوچکترین تب به سراغ پزشک می روی و از او می خواهی نسخه ای برای تو بپیچد. غافل از اینکه نسخه شفای تو در دست اوست. او که سالها پیش تو را از خدا خواست و خواست که همیشه سالم باشی و سلامت، اما می پنداری که نیستی!! چون غفلت کرده ای.

بر می گردی که بروی به سراغش اما دیر شده و او حالا زیر خروارها خاک آرامیده است اما دعایش همچنان پشت سر توست.

حسرت روزهای از دست رفته را می خوری و می بینی در کوچه ای بن بست ایستاده ای که هیچ راه رفتنی ندارد و باید برگشت و راه دیگری را برای رفتن انتخاب کرد. راهی که وقتی در آن قدم می گذاری به بن بست نبودنش اطمینان داشته باشی.

حالا همسرت را کنار خود می بینی و فرزندانت که می خواهند برای مادرشان هدیه ای بگیرند تا این روز عزیز را که به نام مبارک حضرت فاطمه (س)، بزرگ بانوی زنان عالم مزین شده، گرامی و مبارک بدارند.

و تو همچنان حیرانی که چرا نتوانستی برای مادرت فرزندی کنی و او را دل شکسته و ناراحت از روزهای تنهایی، با دنیایش تنها بگذاری.

امروز، روز مادر است و البته روز زن نیز هست. می روی تا او را از بودنت در کنارش خشنود کنی. می روی تا او را از چشم انتظاری رها سازی. از روزهای تنهایی و نشستن او در خانه ای که روزی خانه تو نیز بود.

وقتی تو را می بیند به یاد روزهای کودکی ات تو را در آغوش می گیرد و بار دیگر گرمای وجودش، روح تو را پر حرارت می سازد تا به روزهایی برسی که شاید هرگز نرسیده ای و اگر مادرت نباشد، آن روزها، روزهای فناپذیر خواهند بود.

هدیه ای گرفته ای که بر روی آن نوشته ای روزت مبارک مادرم.

کد مطلب 704714

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها