اراضی کشاورزی خرد اقتصادی شدن تولید را به مخاطره می اندازد

سید محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: غیراز تبعات منفی که خرد و کوچک بودن اراضی به دنبال دارد، اقتصاد کشاورزی را در حد معیشت نگاه داشته که منجر به درآمدهای پائین و مسایلی که بر آن مترتب است، می‌شود.

وی گفت: یکی از راه‌های که می‌تواند ما را از این شرایط رهایی بخشد و به سمت تولید پایدار و تجاری کردن کشاورزی سوق دهد، تشکل‌ها و تعاونی‌های تولید است که خوشبختانه فعالیت آنها از چند سال قبل آغاز شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تعاونی‌های تولید نقطه اتکاء بخش کشاورزی است ، گفت:تعاونی های تولید کشاورزی موجب آرامش‌دهی و ساماندهی بخش کشاورزی می‌شود.

سید محمدی اعلام کرد: تداوم فعالیت این تعاونی‌های تولید، به دلیل تمرکز سرمایه، مدیریت یکپارچه، تمرکز دانش فنی و تمرکز قشر جوان، تنها راه رهایی از شرایط نامطلوب گذشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان همچنین ، یکی از چالشهای بخش کشاورزی را مشخصات نیروی انسانی این بخش دانست که عمده بهره ‌برداران را در سنین بالا و با بهره‌مندی از سواد کم تشکیل می‌دهد.

وی، ارتباط و تعامل بیشتر با کشاورزان نمونه و بهره‌مندی از تجارب و دانش فنی آنان را در برنامه‌ریزیها و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت دانست و افزود: از توان فکری و مدیریتی این افراد می‌توان در حل مسائل در هم تنیده شده حاکمیت و بهره‌برداران کشاورزی، بهره برداری کرد.