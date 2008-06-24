کسب استاندارد اروپا برای پلاسمای ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه اولین اجلاس مدیران انتقال خون کشورهای عضو اکو که امروز در تهران برگزار شد، این شیوه تامین فراورده پلاسمایی را روشی مطمئن برای تامین سلامت برشمرد و افزود: البته هنوز برنامه ‌های زیادی در دست اقدام است.

وی به نوسازی و اتوماسیون سازمان انتقال خون و افزایش چند برابری بودجه تملک دارایی این سازمان اشاره کرد و افزود: امسال نیز بودجه مناسبی حدود 9 میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافت.

وزیر بهداشت با بیان اینکه هنوز در زمینه تولید تمامی فرآورده‌ها در کشور با مشکل روبرو هستیم، گفت: برخی از کشورها علاقه‌ای به تبادل فناوری ندارند و خواهان وابستگی ما به آنان هستند.

لنکرانی با اشاره به فعالیت جدی دانشمندان ایرانی برای دستیابی به فناوری بومی، یادآور شد: از دیگر فعالیت‌ها که نتایج خوبی هم داشته جداسازی سلولهای بنیادین از خون محیطی در سازمان انتقال خون است.

وی این حرکت را در جهت توسعه بیشتر بخشهای پیوند مغز استخوان موثر برشمرد و افزود: با توجه به تغییر بار بیماریها به سمت بیماریهای غیر واگیر به ویژه سرطان در سراسر جهان نیاز به پیوند مغز استخوان رو به افزایش است.

وزیر بهداشت، چسب فیبرینی را از دیگر فرآورده‌ های حاصل شده از خون دانست و در ادامه درباره بانک خون بند ناف به فعالیت دو موسسه در این زمینه اشاره کرد و گفت: سازمان انتقال خون هم به عنوان سومین مرکز و موسسه دولتی در این زمینه مشغول فعالیت است.

لنکرانی با بیان اینکه بانک خون بند ناف دارای دو کاربرد است، افزود: در کاربرد نخست ذخیره ‌ای برای آینده خود فرد محسوب می‌شود که کمتر مورد توجه کلان قرار دارد و حال آن که کاربرد دوم آن برای نیازمندان پیوند مغز استخوان است که دهنده مناسبی ندارند.

وی افزود: برای استفاده از بانک با کارایی در پیوند مغز استخوان نیاز به وجود 50 هزار نمونه است که فقط در توان سازمان بزرگی چون سازمان انتقال خون است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه سایر موسسات با اخذ مجوزهای قانونی قادر به ادامه فعالیت در کنار سازمان انتقال خون هستند، گفت: هم اکنون 4 مرکز پیوند مغز استخوان در ایران فعالند که با توجه به نیاز کشور وجود 8 مرکز دیگر احساس می‌شود.

لنکرانی فعال‌ ترین مرکز پیوند مغز استخوان را بیمارستان شریعتی دانست و در ادامه از راه اندازی 2 مرکز جدید طی سه سال گذشته در بیمارستان‌ طالقانی و ولیعصر (عج) خبر داد.

وی هزینه راه اندازی و ساخت هر تخت پیوند مغز استخوان را 150 میلیون تومان و هزینه نگه داشت آنرا بسیار بالاتر دانست.

وزیر بهداشت با بیان اینکه روند استفاده از خون در سالهای مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است، گفت: به عنوان نمونه تا 10 سال پیش حد ایده آل هموگلوبین برای مبتلایان به خونریزی 10 گرم در دسی لیتر بود حال آن که تحقیقات جدید حاکی از آن است که نگهداری هماتوکریت 25 با میزان هموگلوبین 8 هم جز برای بیماریهای خاص نظیر قلبی و تنفسی برای فعالیت روزمره کافی است.

لنکرانی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال امروزه استفاده از خون برای افزایش فشار خون دیگر کاربردی ندارد و با استفاده از سرم‌ های کریستالوئیدی درمان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون گروه‌هایی بر روی راهنمای بالینی استفاده از خون و فراورده‌ها در کشور مشغول فعالیتند، افزود:‌البته هم اکنون مشکلاتی در خصوص مصرف فرآورده‌ها به لحاظ آشنایی کمتر با کاربرد آنان وجود دارد از این رو در دوره‌های آموزشی دانشجویان و حتی مداوم بر روی این مسئله تاکید بسیار شده است.

وزیر بهداشت به تدوین راهنماهای درمانی برای آلبومین از سالهای قبل اشاره کرد و افزود: همه این فعالیت‌ها در جهت استفاده منطقی است.

وی میزان مصرف خون در هر مرکز درمانی را وابسته به سطح اطلاعات فرد تجویز کننده دانست.

لنکرانی، موقعیت ایران در منطقه و نیز در قاره آسیا را در زمینه انتقال خون ممتاز برشمرد و افزود: با اتکا به سرمایه اجتماعی اهدای خون در ایران صد درصد داوطلبانه است و تغییرات محسوسی از جمله فضای فیزیکی و به لحاظ کنترل کیفیت و آماده سازی فراورده‌ها در 5 سال اخیر حاصل شده است.