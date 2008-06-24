دولت نهم گسستگی بین مردم و حاکمیت را ترمیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام حسین ابراهیمی صبح امروز در جمع مردم بیرجند با اشاره به اینکه اجرای مصوبات سفرهای رئیس جمهور به خراسان جنوبی چهره محرومیت را از این استان می زداید، خاطرنشان کرد: ‌اگر مصوبات سفر اول و دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی اجرایی شود همه نیازهای استان برآورده می شود.

وی بر خدمت بدون منت تأکید کرد و افزود: خدمتگزاری با شعار محقق نمی شود و تنها در عمل می توان این امر را به اثبات رساند و اگر جلوه خدمتگزاری بدون منت به مردم در مسئولین نهادینه شود جامعه قشر محروم نخواهد داشت.

وی ساد گی، ‌مردمی بودن، ‌ولایی بودن، ‌سخت کوشی، ‌حفاظت از ارزشهای اسلامی، استکبار ستیزی، ‌جهت گیری به سمت محرومان را از جمله ویژگیهای بارز دولت نهم دانست.

وی با بیان اینکه پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران امروز بر قلل مرتفع جهان خود نمایی می کند، تصریح کرد:‌ امروز حکومت لبنان،‌ فلسطین، ‌افغانستان،‌ عراق و هستی حیات خلوتهای آمریکا نیز متأثر از حرکت منسجم و انقلابی ایران هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه بخشی از تورم امروز جامعه ناشی از تورم های جهانی است، تأکید کرد: ما باید تورم را تقسیم کنیم و همه آن را بر روی دوش دولت قرار ندهیم.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس هشتم با انتقاد از عدم توجه به مصوبات استان از سوی دو وزارتخانه نفت و راه و ترابری، افزود: این دو وزارتخانه متأسفانه از مصوبات استان فاصله گرفته اند و ما تقاضامندیم که این مسئله در استان برطرف شود.

حجت الاسلام ابراهیمی خاطرنشان کرد: تشکل نمایندگان استان تشکلی قوی و محکم است و هیچگونه اختلافی بین آنان نیست و با شدت و جدیت تمام مسائل استان را پیگیری می ‌کنند.