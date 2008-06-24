دین در کنترل رفتارهای انحرافی تاثیر بسزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رفیعی که در آستانه برگزاری این هم اندیشی علمی و دینی و به منظور تبیین نتایج کارگروه تخصصی خود سخن می گفت، افزود: اکنون نقش آگاهی از سنت های دینی ، معنوی و باور به آنها در سلامت ذهنی، بدن و روح یک امر پذیرفته شده در میان متفکران علوم مختلف انسان شناسی است. به گونه ای که حتی ثابت شده است ، تجربه آرامش عمیق درونی که اغلب با نیایش و مراقبه حاصل می شود، از طریق تغییر تحریک سمپاتیک به آرامش پاراسمپاتیک ، موجب تعدیل واکنش های جسمی و فیزیولوژیکی می شود.

این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد: ثابت شده است شرکت در مناسک دینی گروهی و برقراری ارتباط با همکیشان یکی از ابزارهای مهم حفظ سلامت روان وجلب حمایت در موانع بحرانی از جمله در موقعیت های سوق دهنده به سو مصرف مواد است. چرا که احساس حمایت شدن از جانب خداوند واعضای حاضر در جماعات های دینی ، می تواند واکنش به فشارهای وارد به فرد را کاهش دهد.

رفیعی تاکید کرد: کسانی که در سالهای کودکی اعتقاد محکم به وجود خدا در ذهن شان پرورش داده شده، از نظر گرایش به سو مصرف مواد در خطر کمتری بوده اند.

این استاد دانشگاه قرار گرفتن معتادان در دام اعتیاد به دلیل ناتوانی از مدارا با فشارهای روانی، اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: استفاده از روش های معنوی - دینی مانند" دعا، نیایش ، ذکر، صدقه ، توکل و تسلیم" می تواند در کنترل اعتیاد، در پیشگیری اولیه وجلوگیری از حاد شدن اعتیاد به کار گرفته شود.

رفیعی همچنین درپاسخ به این نظر که " تاثیر مواد بر ادراک و تفکر با تجربه دینی همپوشانیهایی دارد" ، خاطرنشان کرد: در اسلام نه تنها هیچ توصیه ای به مصرف مواد مخدر برای دریافت حقیقت بیشتر نشده بلکه قرآن مکرار استفاده از عقل ، اطاعت از خدا و رسول و امیران متدین را برای رسیدن به حقایق توصیه می کند.

وی همچنین تاکید کرد: اصولا مصرف مواد به علت افزایش ایجاد اشکال در تفکر ، سبب به هم آمیختن حق و باطل در مصرف کننده می شود و از این رو هرگز در اسلام پذیرفتنی نیست.

رئیس این کارگروه در پایان با اشاره به این اصل که برنامه ریزی برای کاهش تدریجی رفتارهای غلط موثر تر از قطع یکباره آنهاست، نحوه ممنوع کردن مصرف الکل در تاریخ اسلام را آموزه ای قابل توجه در این زمینه دانست.