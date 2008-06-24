به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین مرور فعالیت چهرههای سینمای ایران در فصل بهار به فیلمسازانی اختصاص پیدا کرده که جوان و به نسبت تازهکار هستند. اما در همین چند کار سبک ویژه و مستقل خود را پیدا کرده و حضوری تأثیرگذار داشتهاند.
در کارنامه برخی از این کارگردانان فیلمهای به نمایش درنیامده را میتوان مورد توجه قرار داد که به نوعی سیمای گاه معترض امروز آنها را توجیه میکند. در این میان فیلمسازی هم هست که تنها با یک فیلم و حاشیهسازیهای تمام نشدنی پس از آن، جنجال حاشیه و متن را کنار هم قرار داده است.
سامان مقدم پشت صحنه "صد سال به این سالها"
بیژن میرباقری سابقهای روشن در عرصه فیلم کوتاه بخصوص از نوع دفاع مقدسی دارد و آثار کوتاه او از جشنوارهها جایزه بردهاند. میرباقری با اولین فیلم بلند خود "ما همه خوبیم" گام نخست را در سینمای حرفهای محکم و حساب شده برداشت و جالب اینکه با این جهش، به پیشینه و خاستگاه خود پشت نکرد و با فیلم کوتاه "زیر پلک" پاییز گذشته در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور یافت.
میرباقری جشنواره فجر بیست و ششم در هیئت داوران بخشهای نگاه اول و فیلم کوتاه حضور داشت و اسفندماه موفق به دریافت پروانه نمایش دومین فیلمش "روز برمیآید" شد. این فیلمساز اواخر اردیبهشت جدیدترین فیلمش "دوزخ، برزخ، بهشت" کلید زد که مهتاب کرامتی، مسعود رایگان، علی مصفا، مسعود کرامتی، آتیلا پسیانی، پریوش نظریه، امیر آقایی، رحیم نوروزی و ژاله شعاری در آن بازی میکنند. این فیلم در مرحله فیلمبرداری و تدوین همزمان است.
سامان مقدم سال گذشته پنجمین فیلم سینمایی خود را بعد از "کافه ستاره" کلید زد. "صد سال به این سالها" هر چند در جدول نمایش فیلمهای جشنواره فجر بیست و ششم قرار گرفت اما به نمایش درنیامد و همین وجه به حاشیههای پررنگ آن دامن زد. مقدم پارسال دومین مجموعه مناسبتی خود را پس از مجموعه رمضانی "همراز" برای ماه محرم روی آنتن شبکه دو فرستاد.
اما "پریدخت" با وجود حضور بازیگران حرفهای سینما نتوانست توفیقی به همراه داشته باشد. پنجمین فیلم مقدم به سه دهه زندگی زنی میانسال به نام ایران پرداخته و فاطمه معتمدآریا، پرویز پرستویی و رضا کیانیان بازیگران اصلی آن هستند و صحنههای باقیماندهاش اردیبهشت با حضور علی قربانزاده، معتمدآریا و نگار جواهریان گرفته شد. مقدم "صد سال به این سالها" را بهترین اثر خود میداند که در اکران فروشی فوقالعاده خواهد کرد و پس از گرفتن پروانه نمایش با نظر تهیهکننده اکران تابستانی میشود.
مقدم در سال جدید ساخت پروژه سینمایی "سن پترزبورگ" را در برنامه دارد که فیلمنامه آن نوشته پیمان و مهراب قاسمخانی و در حال بازنویسی است و سال گذشته گزینههایی چون عمر شریف و مایکل کین نامزد حضور در آن شدند. هر چند کارنامه این فیلمساز جوان در تلویزیون به اندازه سینما قابل قبول و دفاع نیست، اما مقدم قصد دارد یک مجموعه جدید را به تهیهکنندگی رامین عباسیزاده برای شبکه دوم سیما کار کند.
"سیاوش"، "پارتی"، کمدی "مکس" و "کافه ستاره" کارهای قبلی این فیلمساز هستند که هر کدام به نوعی توانستهاند با مخاطب ارتباط برقرار کنند. فیلم "مکس" به نویسندگی پیمان قاسمخانی در زمان خود از اکران و نمایش دور ماند و چند سال گذشت تا توانست از محاق خارج شود.
علیرضا امینی در جشنواره بیست و ششم فجر با فیلم "استشهادی برای خدا" حضور داشت و موفق شد جایزه بهترین فیلم بخش بینالادیان از بخش بینالملل و جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل از بخش سینمای ایران را به خود اختصاص دهد. این فیلم در روزهای پایانی سال پروانه نمایش گرفت و احتمالاً پائیز اکران میشود.
در کارنامه امینی فیلمهای به نمایش درنیامده "نامههای باد"، "زمان میایستد" و "فقط چشماتو ببند" و دو فیلم با اکران مهجور "کنار رودخانه" و "دانههای ریز برف" حضور دارد. او موفق شد بهمنماه پروانه ساخت هفتمین فیلم خود را با نام "هفت دقیقه تا پائیز" به تهیهکنندگی حسین صابری دریافت کند که داستان زوجی است که درصدد ترمیم روابط زوجی دیگر برآمده و اتفاقاتی ناخواسته زندگی آنها را تحتالشعاع قرار میدهد.
قرار بود این فیلم اوایل اردیبهشت با حضور بازیگرانی چون نیما شاهرخشاهی، محسن طنابنده، بهاره افشاری، جمشید هاشمپور، پانتهآ بهرام، آهو خردمند، بهرام ابراهیمی، سعید آقاخانی، سیامک صفری، کورش ستوده و امیرحسین رستمی به نویسندگی علیرضا نادری کلید بخورد که به دلیل مشکلات مالی ساخت آن متوقف شده است.
عبدالرضا کاهانی پشت صحنه "آن جا"
عبدالرضا کاهانی که اولین فیلمش "آدم" در جشنواره فجر بیست و پنجم حضور داشت، بدون آنکه بتواند آن را اکران کند سال گذشته با فیلم "آن جا" قصد حضور در فجر بیست و ششم را داشت که فیلمش پذیرفته نشد. اما کاهانی با نمایش این فیلم در خانه سینما توانست امکان تماشای "آن جا" را برای عدهای محدود فراهم کند.
او روزهای پایانی سال با فیلم "آدم" در جشنواره بمبئی حضور یافت و مورد استقبال سینمادوستان هندی قرار گرفت. کاهانی سال جدید را با نمایش "آن جا" در بازار جشنواره کن و ارائه فیلمنامه "بیست" برای دریافت پروانه ساخت پی گرفت. اکران نشدن "آن جا" و طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت "بیست" به نوعی فصل بهار را برای این فیلمساز جوان ناخوشایند کرد که با صدور پروانه ساخت سومین فیلمش به تهیهکنندگی پوران درخشنده بدشانسیهای او پایان یافت.
مانی حقیقی که فیلمهای به نمایش درنیامده "آبادان" و "کارگران مشغول کارند" را در کارنامه دارد با "کنعان" در جشنواره بیست و ششم فجر حضور پیدا کرد ولی نتوانست مورد توجه واقع شود و به دیپلم افتخار جایزه مردمی در بخش بینالملل اکتفا کرد. هر چند "کنعان" یکی از گزینههای احتمالی اکران نوروز بود، این اتفاق نیفتاد و با گرفتن پروانه نمایش در روزهای پایانی سال، سال جدید را با جلسات نمایش خصوصی آغاز کرد.
شورای صنفی نمایش زمان اکران عمومی "کنعان" در گروه سینمایی آزادی را دهم مهرماه و پس از اکران فیلمهای "حس پنهان" و "پرچمهای قلعه کاوه" اعلام کرده است. آخرین خبر از فعالیتهای حقیقی اینکه او به عنوان بازیگر در فیلم "درباره الی..." اصغر فرهادی بازی میکند و گریم و حضوری خاص در فیلم جدید همکار خود دارد. او در این فیلم با ترانه علیدوستی بازیگر "کنعان" همبازی است.
شهرام مکری از معدود فیلمسازان جوان است که قبل از گام نهادن به دنیای فیلم بلند با آثار کوتاهش شناخته شد. فیلم های کوتاه و تجربی "برقگرفتگی و مگس"، "توفان سنجاقک"، "محدوده دایره" و "آندوسی" نگاه خاص این فیلمساز جوان را به گونهای مورد توجه قرار داد که همه پیشاپیش در انتظار نخستین فیلم بلند او بودند.
"اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر" به عنوان نخستین فیلم بلند او آذر 86 کلید خورد که مانند سایر آثار کوتاه مکری فرم و شیوه روایتی متفاوت دارد و روایتی غیرکلاسیک از یک قصه کلاسیک درباره سرقت از یک جواهرفروشی است. این فیلم به خاطر نوع ساختار به صورت HD تصویربرداری و برای نمایش عمومی 35 میلیمتری میشود.
"اشکان ..." با وجود تدوین همزمان و ... به جشنواره فجر نرسید و مکری سال جدید را با تدوین تله فیلم "این خلوت تنهایی" سعید ابراهیمیفر آغاز کرد. این فیلم هماکنون در مراحل پایانی فنی قرار دارد و به زودی آماده نمایش شده و برای دریافت پروانه نمایش ارائه میشود.
مکری قصد دارد "آندوسی" را در دوازدهمین جشن خانه سینما شرکت دهد و هماکنون در حال تدوین مستند بلند "شهر من پیتزا" به کارگردانی علا محسنی با موضوع پیتزا فروشیهای شهر تهران است. سه فیلم "طوفان سنجاقک"، "محدوده دایره" و "آندوسی" خردادماه در جلسات نمایش هفتگی انجمن منتقدان به نمایش درآمده و مورد استقبال قرار گرفتند.
مانی حقیقی پشت صحنه "کنعان"
مسعود دهنمکی سال گذشته با فیلم "اخراجیها" به عضویت باشگاه فیلمهای یک میلیاردی درآمد و با خبرهای روزانه و هفتگی درباره "اخراجیها 2" در مرکز اخبار سینمای ایران قرار گرفت. این کارگردان سال جدید را با نمایش تلویزیونی فیلمش در ایام نوروز آغاز کرد که اعتراض و انتقاد او را به سانسور و حذفیات فیلم به دنبال داشت.
او سرانجام توانست رویای ساخت اولین دنباله سینمای ایران را واقعی کند و با دریافت پروانه ساخت "اخراجیها 2" در روزهای پایانی سال گذشته به تهیهکنندگی محمدجواد کاسه ساز با محمدرضا شریفینیا و اکبر عبدی از بازیگران فیلم اولش قرارداد بست.
دهنمکی از فهرست 80 نفری بازیگران نامزد شده برای بازی در این فیلم خبر داده که قرار است با مشورت تهیهکننده، شریفینیا و خودش 40 نفر اصلی از میان آنها انتخاب شوند. دورخوانی فیلمنامه همراه با آزادگان و تطبیق آن با واقعیتها به پایان رسیده و برای هر کاراکتر دو نامزد انتخاب شده است. "اخراجیها 2" تا اول شهریور کلید میخورد.
