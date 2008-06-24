مجلس با مشورت کارشناسان مشکلات اقتصادی را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی صبح امروز در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با وی ضمن انتقاد از وضعیت نامناسب اقتصادی مردم اظهار داشت : من کاری با مسایل سیاسی ندارم اما متأسفانه زندگی عادی مردم وضع مطلوبی ندارد و مسئولان نباید امید واهی به مردم بدهند چرا که باعث یأس و ناامیدی مضاعف می‌شود.



وی همچنین افزود : وضعیت کشور چندان مطلوب نیست و مجلس باید با مشورت کارشناسان مشکلات موجود را حل کند.



در ابتدای این دیدار نیز دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هشتم از ظرفیت مطلوبی برخوردار است، گفت : تلاش ما این است که در مجلس هشتم برنامه‌ها به سمت تخصصی شدن پیش برود و نزاعهای سیاسی جای خود را به طرح مباحث تخصصی بدهد.



وی گفت : مجلس هشتم تلاش می‌کند مسائل مهمی چون تورم و مشکلات دیگر را با کارشناسی در کمیسیونهای مختلف مورد توجه قرار دهد.