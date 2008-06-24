نامزدهای انجمن منتقدان در جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشن اعلام کرد، هیئتهای داوری انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران نامزدهای بهترین آثار بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فجر را در چهار بخش به شرح زیر معرفی کردند:
"به همین سادگی"؛ نامزد چهار رشته
بخش سینمای مستند: "کودک دیروز خیال" ساخته دلارام کارخیران، "تینار" ساخته مهدی منیری و "جادوگر" ساخته رضا درمیشیان
بخش مستند کوتاه: "روشنان" ساخته محسن رمضانزاده، "قدرت" ساخته مهرناز اسدی و "سیانوزه" ساخته رخساره قائممقامی
بخش فیلم کوتاه: "نقش" ساخته شیما منفرد، "در خانه" ساخته مریم مشکولینیا و "بومرنگ" ساخته داریوش غریبزاده
بخش بهترین فیلم بلند سینمایی: "به همین سادگی" ساخته رضا میرکریمی، "فرزند خاک" ساخته محمدعلی باشهآهنگر، "تنها دو بار زندگی میکنیم" ساخته بهنام بهزادی، "ریسمان باز" ساخته مهرشاد کارخانی و "دیوار" ساخته محمدعلی طالبی
بهترین کارگردان: رضا میرکریمی، بهنام بهزادی، محمدعلی باشهآهنگر، محمدعلی طالبی و مهرشاد کارخانی
بهترین فیلمنامه: "به همین سادگی"، "تنها دو بار زندگی میکنیم"، "فرزند خاک"، "دیوار" و "کنعان"
بهترین بازیگر مرد: رضا ناجی برای "آواز گنجشکها"، امین حیایی برای "شب"، "علیرضا آقاخانی برای "تنها دو بار زندگی میکنیم"، محسن طنابنده برای "استشهادی برای خدا" و محمدرضا فروتن برای "کنعان"
بهترین بازیگر زن: مهتاب نصیرپور برای "فرزند خاک"، هنگامه قاضیانی برای "به همین سادگی"، گلشیفته فراهانی برای "دیوار"، ترانه علیدوستی برای "کنعان" و "فاطمه معتمدآریا برای "خواب زمستانی"
برگزیدگان این آثار به زودی معرفی شده و در جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران از آنان تقدیر میشود. جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران دوشنبه 10 تیر در تالار وحدت برگزار میشود.
نظر شما