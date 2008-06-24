دستگیری قاچاقچیان آثار اسلامی در امارات

دستگیری قاچاقچیان آثار اسلامی درامارات

پلیس ابوظبی تلاش تجار و قاچاقچیان آثار اسلامی و عربی را برای به دست آوردن سود هنگفت از اشیاء عتیقه این کشور خنثی کرد. این قاچاقچیان آثار تاریخی اسلامی سعی داشتند آثار مذکور را که ارزش آنها به بیش از 10 میلیون درهم امارات می رسد به تجار بفروشند. این افراد سعی داشتند شمشیری اسلامی و سکه هایی که تاریخ آن به اوایل دوران اسلامی بازمی گردد را بفروشند .

74 درصد مردم آمریکا به بهشت ایمان دارند

مطالعات یک مرکز آمریکایی اعلام کرده است 74 درصد مردم آمریکا به بهشت و 59 درصد به جهنم ایمان دارند و حدود 70 درصد آمریکایی نیز به زندگی ابدی اعتقاد دارند .

توزیع 40 هزار قرآن در قاره آسیا، آفریقا و اروپا

شورای جهانی حفظ قرآن کریم طی دو سال اخیر مجموعه ای از قرآن و کتابهای دینی را به بیش از 30 کشور در قاره آسیا، آفریقا و اروپا فرستاده تا مراکز و آموزشگاههای قرآنی و اسلامی کشورهای فوق از آنها بهره مند شوند .

استفاده 500 نفر از کلاسهای دینی طی یک ماه

مجمع جهانی جوانان مسلمان در عربستان در ماه گذشته برنامه های دینی جهت اطلاع رسانی و روشنگری دینی برای جوانان برگزار کرده که شامل سخنرانی، برگزاری نشستهای دینی و آموزشی بوده است که در آنها 500 نفر از جوان و نوجوان شرکت کرده اند .