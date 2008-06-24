مجموعه کامل اشعار یدالله رویایی مجوز نشر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این ناشر قصد دارد برای نخستین بار مجموعه کامل اشعار یدالله رویایی را در 700 صفحه برای علاقمندان به چاپ برساند.

از آثار رویایی که تاکنون در حوزه های شعر و نثر منتشر شده، می توان به "بر جاده‌های تهی"، "شعرهای دریایی"، "هفتاد سنگ قبر"، "در جستجوی آن لغت تنها"، "هلاک عقل به وقت اندیشیدن" و "از سکوی سرخ" اشاره کرد.

مجموعه شعر شمس لنگرودی نیز به زودی وارد بازار کتاب خواهد شد.

در میان آثار دیگر این ناشر می توان به "مرگ خوش" آلبر کامو با ترجمه احسان لامع و "جنس ضعیف" به قلم اوریانا فالاچی ترجمه یغما گلرویی اشاره کرد.

«فکر دموکراسی» نوشته دکتر محمد قراگوزلو و دو ترجمه از دکتر عباسعلی غفاری فرد با عناوین «داریوش بزرگ» (ژاکوب) و «فرهنگ تاریخ معاصر» (آلن دبلیو پالمر) دیگر آثار آماده توزیع نشر نگاه است.

از این ناشر به تازگی مجموعه اشعار جواد مجابی در 900 صفحه و دفتر شعر "کاشف از دست رفته" سروده محمد علی سپانلو در 150 صفحه منتشر شده است.