نقش اصلی فیلم کودکان باید متعلق به بچه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کارگردان فیلم " کتونی سفید" در نشست پرسش و پاسخ این فیلم که در بیست و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اکران شد افزود: این فیلم به علت معماری مهمی که داشت در شهر بوشهر و در یکی از مدارس قدیمی خلیج فارس کلید خورد .

وی با بیان اینکه مدرسه انتخاب شده 120 سال قدمت داشت افزود: تمام سکانس های فیلم کتونی سفید دارای اطلاعاتی خاص بود و بیشتر حول مفهوم سیاهی و سپیدی می چرخید.

معیری تصریح کرد: شخصیت ماشو شخصیتی بود که از انحرافی که به او نزدیک شده بود برگردانده شد .

وی اظهار داشت: فیلم کتونی سفید سکانس های حجیمی داشت و در بعضی از سکانس ها 2 تا 3 هزار نفر در آن نقش ایفا می کردند.

معیری افزود: در مورد فیلم کتونی سفید همیشه فکر می کردم مدارس می توانند بهتر باشند و سیستم آموزش و پرورش می تواند متحول شود تا نسل برتری پرورش یابد.

وی یاد آور شد: نوجوانی یعنی بازی کنیم ، راست بگوییم، چرا که آینده را باید از نوجوانی ساخت.