نخستین دوره المپیاد ورزشی 541 برگزار می شود / تقدیر از برترین های ورزش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته نخستین دوره جشنواره 541 با حمایت و همکاری صندوق حمایت از قهرمانان برگزار شد و امسال نیز این جشنواره با همکاری صندوق حمایت از قهرمانان و همچنین ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار می شود.

به همین منظورامروز محمد تقی خزایی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و اسماعیل رهدار مشاور و دبیرکل تشکل های غیر دولتی ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری به تشریح اهداف خود از برگزاری این جشنواره پرداختند.

در جریان نشست خبری امروز اسماعیل رهدار با بیان اینکه امسال سال ملی مبارزه با مواد مخدر نام گذاری شده است، تاکید کرد: ستاد ملی مبارزه با موادر مخدر که از دستگاه های فرهنگی، انتظامی، درمانی، آموزشی، ورزشی و بهداشتی تشکیل شده است در مجموع دارای سه وظیفه اصلی است.

وی افزود: مقابله برابر ورود و عرضه مواد مخدر، درمان افراد معتاد که تعداد آنها در حال حاضر یک میلیون و 160 هزار نفر است و همچنین اقدامات فرهنگی برای پیشگیری از ابتلا به این درد خانمان سوز سه وظیفه ای است که برای تحقق هر یک از آنها تلاش می کنیم.

مشاور و دبیر کل تشکل های غیردولتی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: در بخش پیشگیری که قسمت عمده ای از آن در جریان برگزاری جشنواره 541 پیگیری می شود، خانواده ها، محلات، محیط های آموزشی و کاری مورد نظر بوده و از آنها به عنوان هدف یاد می شود.

وی اظهارداشت: ایران تنها کشوری است که از ورزش برای مبارزه با موارد مخدر و بهبودی وضعیت معتادین استفاده می کند. به همین دلیل امسال همزمان با جشنواره 541، نخستین دوره المپیاد ورزشی 541 هم برگزار می شود.

رهدار خاطر نشان کرد: در این رقابت ها افراد معتاد بهبود یافته در 13 رشته و سایرین در25 رشته با هم به رقابت می پردازند. البته رقابت در برخی رشته ها آغاز شده است.

اسماعیل رهدار و محمدتقی خزایی

در ادامه نشست خبری جشنواره 541 محمد تقی خزایی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان تاکید کرد: ورزش دارای دو نقش مهم پیشگیری و درمانی در زمینه اعتیاد است.

وی ادامه داد: درصد ورزشکارانی که به اعتیاد روی می آوردند کم است و این نقش پیشگیری ورزش در زمینه اعتیاد را نشان می دهد. در جریان جشنواره 541 هم خانواده ها به سمت این موضوع هدایت می شوند که می توانند سلامت فرزندان خود را با تشویق برای گرایش آنها به ورزش تضمین کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان تصریح کرد: رئوس کار در جشنواره توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین می شود. 10 سازمان در برگزاری این جشنواره کمک حال هستند و می توانند هزینه کنند. چرا که در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه ها می توانند یک درصد بودجه خود را صرف ورزش کنند و در این میان مجاز هستند که 70 درصد در سازمان خود و مابقی را در سازمان های دیگر هزینه کنند.

خزایی با اشاره به معرفی برترین های ورزش کشور در جشنواره 541 گفت: سال گذشته در مورد انتخاب بازیکنان برتر فوتبال به صورت مستقل عمل کردیم اما امسال این کار را با دریافت مجوز رسمی از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و زیر نظر مستقیم آنها انجام خواهیم داد، البته مسئولان فدارسیون در انتخاب ها نقشی ندارند بلکه ما در این زمینه از صاحب نظران و کارشناسان استفاده می کنیم.

دومین جشنواره 541 همراه با معرفی برترین ها و قهرمانان ورزش کشور طی روزهای 6 تا 12 تیرماه در سالن افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.