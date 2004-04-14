آئین نامه تأسیس خبرگزاری های غیر دولتی به هیأت دولت ارایه شد

به گزارش خبرگزاری "مهر"، ، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب افزود : در صورت تصویب این آئین نامه در هیأت دولت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تأسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی نظارت خواهد کرد .

مهرنوش جعفری افزود : بر اساس این آئین نامه خبرگزاری های غیر دولتی نیز همچون سایر رسانه ها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده و باید رویدادهای ملی ، بین المللی و دیدگاهها را ، با رعایت موازین قانونی منتشر کنند . خبرگزاری ها در انتشار اخبار و اطلاعات ، جز در مواردی که مبنای اسلام و حقوق عمومی از قبیل نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و نیز مطالبی که بر خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی باشد ، آزاد هستند .

جعفری تأکیدکرد : اشاعه فحشا و منکرات ، اخبار کذب ، تحریف اظهارات و مطالب دیگران ، انتشار عکس ها ، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، از جمله مواردی است که این خبرگزاری ها باید از پرداختن به آنها اجتناب کنند .

مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه و به ویژه طرح مسائل و اختلافات مذهبی ، نژادی و قومی ، تحریک افراد و گروهها به فعالیت علیه امنیت و منافع ملی کشور ، افشای اسناد و اطلاعات محرمانه و اسرار نظامی ، نقشه ها و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ، محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی ، مواردی هستند که خبرگزاری های غیر دولتی ، نباید اخبار مربوط به آنها را منتشر کنند .

وی تصریح کرد : اهانت به مقدسات و مراجع تقلید ، افترا و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از جمله مواردی است که خبرگزاری ها از انتشار آن منع شده اند .

جعفری در عین حال تصریح کرد : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی نمی تواند بر خلاق قوانین و مقررات موضوعه ، برای انتشار و عدم انتشار مطالب، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید .

مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تأسیس خبرگزاری های غیر دولتی با مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی و با سرمایه ایرانی و نیز اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را آزاد دانست .

وی تابعیت ایرانی ، داشتن حداقل 30 سال سن ، عدم سابقه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد ، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک معادل در علوم حوزوی مورد تأئید وزارت علوم و دارا بودن 5 سال سابقه مدیریت خبر یا مدیر مسئولی نشریات را از دیگر شرایط برای متقاضیان تأسیس خبرگزاری های غیر دولتی عنوان کرد .

جعفری تأکید کرد : مجوزهایی که بر اساس مقررات سابق برای خبرگزاری ها صادر شده است به اعتبار خود باقی خواهد بود اما باید پس از ابلاغ این آئین نامه در مدت شش ماه نسبت به تطبق با مفاد آن اقدام کنند .

جعفری با تصریح بر اینکه واگذاری امتیاز خبرگزا ری ها به دیگر اشخاص جز با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است ، گفت : صاحبان امتیاز تأسیس خبرگزاری های غیر دولتی موظفند ، حداکثر ظرف مدت یک سال پس از اخذ مجوز فعالیت خود را بر اساس معیارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کنند ، در غیر این صورت مجوز صادر شده ، باطل خواهد شد .