ارتقاء آگاهی جوانان نسبت به خطرهای اعتیاد از راهبردهای نیروی انتظامی است

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان به مناسبت روز جهانی مبارزه با موادمخدر در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: خانواده ها، آموزش و پرورش و رسانه‌ های جمعی در زمینه آگاه سازی قشرهای مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان را از آثار شوم پدیده مواد مخدر نقش بسیار حساس و مهمی بر عهده دارند.

امیری مقدم خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی، جوانان خلاق و سختکوش و علاقه مند به توسعه کشور را سد راه خود می‌بینند و برای انحراف آنان برنامه‌های جدی دارند، جوانان باید هوشیار باشند که یکی از شیوه‌های انحراف، آلوده کردن آنان به موادمخدر است.

وی افزود: دشمنان از استعدادهای بالقوه جوانان کشور ایران اسلامی با خبر بوده و در تلاش هستند با تخریب فکر و اندیشه برای جلوگیری از پیشرفت آنان سد ایجاد کنند.

سردارامیری مقدم در ادامه یادآورشد: همه آحاد مردم باید با همکاری نیروی انتظامی فضا را برای قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران ناامن کنند.