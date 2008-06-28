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۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۴۸

فرمانده پلیس گیلان:

ارتقاء آگاهی جوانان نسبت به خطرهای اعتیاد از راهبردهای نیروی انتظامی است

رشت - خبرگزاری مهر: سردار بهمن امیری مقدم گفت: آگاه‌سازی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به خطرهای اعتیاد از راهبردهای نیروی انتظامی برای مبارزه با موادمخدر و پیامدهای این معضل اجتماعی است.

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان به مناسبت روز جهانی مبارزه با موادمخدر در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: خانواده ها، آموزش و پرورش و رسانه‌ های جمعی در زمینه آگاه سازی قشرهای مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان را از آثار شوم پدیده مواد مخدر نقش بسیار حساس و مهمی بر عهده دارند.

امیری مقدم خاطرنشان کرد: دشمنان نظام اسلامی، جوانان خلاق و سختکوش و علاقه مند به توسعه کشور را سد راه خود می‌بینند و برای انحراف آنان برنامه‌های جدی دارند، جوانان باید هوشیار باشند که یکی از شیوه‌های انحراف، آلوده کردن آنان به موادمخدر است.

وی افزود: دشمنان از استعدادهای بالقوه جوانان کشور ایران اسلامی با خبر بوده و در تلاش هستند با تخریب فکر و اندیشه برای جلوگیری از پیشرفت آنان سد ایجاد کنند.

سردارامیری مقدم در ادامه یادآورشد: همه آحاد مردم باید با همکاری نیروی انتظامی فضا را برای قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران ناامن کنند.

کد مطلب 705038

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