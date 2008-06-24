۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

عضویت 960 نفر از روستاییان کم سواد بابل در اولین کتابخانه سیار مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان بابل گفت: 960 نفر از روستاییان کم سواد عضو اولین کتابخانه سیار استان مازندران در شهرستان بابل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ رمضانی در حاشیه این عضویت نمادین به خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش مردم از طریق مطالعه و کتابخوانی، پیشگیری از بازگشت به بی سوادی، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری، شناخت توانایی های فردی و استفاده از اوقات فراغت انجام شده است.

وی گفت: این کتابخانه در داخل یک مینی بوس دایر است و مجهز به یک دستگاه تلویزیون و ویدئو در جهت نمایش برنامه های آموزشی و تربیتی است.

رمضانی افزود: این کتابخانه سیار دارای سه هزار و 200 جلد کتاب در زمینه های مذهبی، آشپزی، مسائل بهداشتی، اجتماعی و تاریخی است.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان بابل اظهار داشت: حدود 40 روستای فاقد کتابخانه، عضو این کتابخانه شدند که با حضور کتابخانه سیار در روستا به اعضا کتاب تحویل داده می شود و بعد از دو هفته کتابها به کتابخانه بازگردانده می شود.

وی خواستار همکاری بیشتر در زمینه اهدای کتاب از مسئولان نهادها و ادارات شهرستان در جهت پیشبرد بهتر این امر خداپسندانه شد.

کد خبر 705056

