عضویت 960 نفر از روستاییان کم سواد بابل در اولین کتابخانه سیار مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ رمضانی در حاشیه این عضویت نمادین به خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در جهت افزایش سطح آگاهی و دانش مردم از طریق مطالعه و کتابخوانی، پیشگیری از بازگشت به بی سوادی، ایجاد اعتماد به نفس و خودباوری، شناخت توانایی های فردی و استفاده از اوقات فراغت انجام شده است.

وی گفت: این کتابخانه در داخل یک مینی بوس دایر است و مجهز به یک دستگاه تلویزیون و ویدئو در جهت نمایش برنامه های آموزشی و تربیتی است.

رمضانی افزود: این کتابخانه سیار دارای سه هزار و 200 جلد کتاب در زمینه های مذهبی، آشپزی، مسائل بهداشتی، اجتماعی و تاریخی است.

رئیس اداره نهضت سواد آموزی شهرستان بابل اظهار داشت: حدود 40 روستای فاقد کتابخانه، عضو این کتابخانه شدند که با حضور کتابخانه سیار در روستا به اعضا کتاب تحویل داده می شود و بعد از دو هفته کتابها به کتابخانه بازگردانده می شود.

وی خواستار همکاری بیشتر در زمینه اهدای کتاب از مسئولان نهادها و ادارات شهرستان در جهت پیشبرد بهتر این امر خداپسندانه شد.