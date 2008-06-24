بانوان در نظام اسلامی بالاترین منزلت را در میان نظامهای دنیا دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صغری مصدق فیروز آبادی، ظهر سه شنبه در همایش "زنان و آموزش خانواده" در رشت، افزود: اسلام زن را به عنوان اصل مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسایل اجتماعی، اخلاقی و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو موثر جامعه دانسته است.

وی همچنین بیان داشت: دشمنان فرهنگ ملت ایران را امروز نشانه گرفته و بانوان باید هوشیار در این زمینه با ارائه برنامه‌های مختلف و ترویج بیشتر فرهنگ دینی و اسلامی در زمینه مبارزه جدی با تهاجم فرهنگی گام بردارند.

فیروزآبادی در ادامه با اعلام اینکه بررسی زن در نظام حقوقی موضوع حساس و مهمی است، افزود: در اسلام هیچ تفاوتی بین منزلت و جایگاه زن و مرد وجود ندارد و تفاوت‌های موجود بین بانوان و مردان را مربوط به فطرت و نوع خلقت آنها عنوان کرد و این اختلافات ارتباطی به برتری آنها به یکدیگر ندارد.

وی اظهارداشت: معیار برتری انسانها از یکدیگر، تقوا، عبودیت و عمل صالحه است که هر کس طی کند برتر می‌شود.

مشاور و مدرس مجتمع عالی پیامبر اعظم (ص) گیلان خاطرنشان کرد: همانند سازی زنان با ساختار شخصیت عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی حضرت زهرا(س) نقش اساسی در توسعه همه جانبه کشور دارد.

فیروز آبادی یادآور شد: زنان جامعه باید رفتار این حضرت را در کلیه ابعاد زندگی الگو قرار دهند تا از گزند ناهنجارها در امان بمانند.

در این همایش از ‪ ۱۳۰ ‬ نفر از بانوان تحت پوشش کمیته امداد که در عرصه‌های آموزشی حضور فعال داشته‌اند، تجلیل شد.