بانوان در نظام اسلامی بالاترین منزلت را در میان نظامهای دنیا دارند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صغری مصدق فیروز آبادی، ظهر سه شنبه در همایش "زنان و آموزش خانواده" در رشت، افزود: اسلام زن را به عنوان اصل مهم زندگی و متمم حیات انسانی در مسایل اجتماعی، اخلاقی و قانونی خود جا داده و او را به عنوان عضو موثر جامعه دانسته است.
وی همچنین بیان داشت: دشمنان فرهنگ ملت ایران را امروز نشانه گرفته و بانوان باید هوشیار در این زمینه با ارائه برنامههای مختلف و ترویج بیشتر فرهنگ دینی و اسلامی در زمینه مبارزه جدی با تهاجم فرهنگی گام بردارند.
فیروزآبادی در ادامه با اعلام اینکه بررسی زن در نظام حقوقی موضوع حساس و مهمی است، افزود: در اسلام هیچ تفاوتی بین منزلت و جایگاه زن و مرد وجود ندارد و تفاوتهای موجود بین بانوان و مردان را مربوط به فطرت و نوع خلقت آنها عنوان کرد و این اختلافات ارتباطی به برتری آنها به یکدیگر ندارد.
وی اظهارداشت: معیار برتری انسانها از یکدیگر، تقوا، عبودیت و عمل صالحه است که هر کس طی کند برتر میشود.
مشاور و مدرس مجتمع عالی پیامبر اعظم (ص) گیلان خاطرنشان کرد: همانند سازی زنان با ساختار شخصیت عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تربیتی حضرت زهرا(س) نقش اساسی در توسعه همه جانبه کشور دارد.
فیروز آبادی یادآور شد: زنان جامعه باید رفتار این حضرت را در کلیه ابعاد زندگی الگو قرار دهند تا از گزند ناهنجارها در امان بمانند.
در این همایش از ۱۳۰نفر از بانوان تحت پوشش کمیته امداد که در عرصههای آموزشی حضور فعال داشتهاند، تجلیل شد.
همایش "زنان و آموزش خانواده" از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در کانون بسیج جوانان رشت برگزار شد.
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