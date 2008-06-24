"اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر در این شماره از اطلاعات حکمت و معرفت، سردبیر در سرمقاله خود نسبت میان دین و محیط‌زیست را مورد بحث قرار داده و ضمن طرح این پرسش که رابطه میان دین و محیط زیست چگونه رابطه‌ای است، نشان داده شده است که این رابطه یک رابطه علّی (لزومی) نیست، بلکه رابطه میان این دو از نوع رابطه روان‌شناختی است. در همین راستا تبیین شده است که موضع دینی فرد یا جامعه می‌تواند منشأ الهام‌های درخوری در مورد رفتار فرد و جامعه با محیط زیست باشد. از این رو به نظر می‌رسد که برای برقراری ارتباط میان دین و محیط زیست در دنیای معاصر به حلقه واسطی چون اخلاق زیست‌محیطی نیاز است.

در بخش گفتگو نیز مصاحبه ای با دکتر نصر و دکتر حکمت صورت گرفته است.

از دیگر عناوین این نشریه می‌توان به تقدیس زمین و ایمان انسان؛ جغرافیا و دین : گرایش ها و چشم اندازها؛ مبانی اخلاق زیست‌محیطی در ادیان؛ ادیان و محیط زیست؛ منهاج العارفین؛ تصویر خدا در مثنوی؛ طریقت نقشبندیه اشاره کرد.