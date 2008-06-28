نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان هنوز اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، در سایت رسمی سازمان استعدادهای درخشان" سمپاد" عنوان شده است که " نتایج ورود به مراکز راهنمایی در صورت نظر مثبت دیوان عدالت اداری انشا الله در اول تیر ماه 1387 اعلام خواهد شد."

این در حالی است یک هفته از تاریخ یاد شده می گذرد و هنوز نتایج این آزمون اعلام نشده است.

والدین یکی از دانش آموزان اهوازی در گفتگو با خبرنگار مهرعنوان کرد: طی تماس تلفنی و همچنین ارسال نمابر برای سمپاد از آنها علت عدم ارائه نتایج آزمون را پرسیدم که گفتند منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری هستیم و نتایج تا اول تیرماه قطعا مشخص می شود که این مطلب را روی سایت خود نیز مندرج کرده اند.

وی افزود: با اینکه چند روز از این تاریخ گذشته ولی جواب آزمون هنوز مشخص نشده است، بالاخره ما باید چه کنیم؟ ثبت نام مدارس فرزندانمان در صورت عدم قبولی در سمپاد با مشکل مواجه می شود.

رحمتی مسئول روابط عمومی سازمان استعدادهای درخشان نیز در پاسخ به مهر عنوان کرد: ما هنوز منتظر نظر دیوان عدالت اداری هستیم که اگر صحت آزمون از سوی آنان تایید شود، نتایج آزمون را منتشر می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در آزمون مرحله اول مدارس استعدادهای درخشان تعدادی از سوالات غلط بوده که کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز آن را تایید کرده اند ولی تاکنون مسئولان سمپاد در خصوص آن هیچ گونه پاسخی نداده اند که این امر منجر به مطرح شدن این موضوع در دیوان عدالت اداری توسط والدین این دانش آموزان در اواسط اردیبهشت ماه امسال شد.

اما آن چیزی که موجب نگرانی والدین این دسته از دانش آموزان شده، سردرگمی در ثبت نام فرزندانشان است با توجه به اینکه مراکز نمونه دولتی ثبت نام های خود را از ماه های قبل آغاز کرده اند و در حال حاضر متقاضیان جدید را نمی پذیرند. از این رو انتظار می رود مسئولان مربوطه در دیوان عدالت اداری و سمپاد هرچه سریعتر تکلیف نتایج این آزمون را مشخص کنند.