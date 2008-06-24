10 درصد از اعتبارات راهسازی به خرید حریم راهها اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ‌١٠ درصد از اعتبارات راه سازی به خرید حریم راه ها اختصاص دارد به طوری که همزمان با اجرای پروژه های راه سازی، خرید حریم راه ها نیز انجام می شود.

مدیرکل راه و ترابری خراسان رضوی با بیان اینکه تامین منابع مالی و تخصیص ‌١٠٠ درصدی آن روند پروژه های راه سازی را در استان تسریع می کند، یادآور شد: با توجه به موقعیت زیارتی، سیاحتی و صنایع و معادن، راه زیر بنای توسعه استان به لحاظ اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه بزرگراه ها راهگشای افزایش حجم ترافیک و کاهش تلفات جاده ای را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه قبل از ورود قیر به بورس، قیمت آن در هر تن ‌٩٠ هزار تومان بود افزود: در حال حاضر قیمت قیر در هر تن ‌٣٢٠ هزار تومان است.

هاشمی نسب خاطرنشان کرد: ما به التفاوت قیمت قیر از اعتبارات عمرانی اداره کل راه و ترابری استان تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت قیر در حجم و کمیت کار پروژه های راه سازی استان تاثیر دارد افزود: در گذشته هر کیلومتر راه سازی ‌٣٠ میلیون تومان هزینه داشته است که این میزان در حال حاضر بین ‌٥٠ تا ‌٦٠ میلیون تومان است.