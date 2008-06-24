  1. سیاست
  2. سایر
۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۸

سرلشکر جعفری:

پاسخ سپاه به خطای راهبردی دشمن کوبنده خواهد بود

پاسخ سپاه به خطای راهبردی دشمن کوبنده خواهد بود

فرمانده کل سپاه گفت: اگر چنانچه دشمن دچار خطای راهبردی شود برادران پاسدار با آمادگی کامل پاسخ کوبنده‌ای به دشمن خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم صبحگاه ستاد فرماندهی کل سپاه ضمن تبریک میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام ‌(ص) با اشاره به تهدید‌های نظام جمهوری اسلامی و تحرکات دشمنان فرامنطقه‌ای، به آمادگی کامل نیروهای سپاه اشاره کرد و گفت : امروز سپاه پاسداران در بهترین موقعیت برای دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن قرار دارد و علت اینکه دشمن با وجود امکانات، توان مقابله یا درگیری با ما را ندارد همین آمادگی و قدرت بازدارندگی ماست.

وی یادآور شد : اگر چنانچه دشمن دچار خطای راهبردی شود، برادران پاسدار با آمادگی کامل پاسخ کوبنده‌ای به دشمن خواهند داد.

سردار جعفری در بخش دیگری از اظهاراتش سبزپوشان سپاهی را به اخلاص در نیت و حرکت در جهت رضایت حق تعالی توصیه کرد و رمز موفقیت را در نیت خالص دانست.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد : اگر نیت ما خالص و برای خدا باشد هر کاری که انجام می‌دهیم عبادت محسوب می‌شود. ما باید کاری انجام دهیم که تمام فعالیتها و اعمال ما عبادت باشد و این با خالص کردن نیتها ممکن است.

 

کد مطلب 705155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها