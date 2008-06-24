پاسخ سپاه به خطای راهبردی دشمن کوبنده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کل سپاه، سردار سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم صبحگاه ستاد فرماندهی کل سپاه ضمن تبریک میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام ‌(ص) با اشاره به تهدید‌های نظام جمهوری اسلامی و تحرکات دشمنان فرامنطقه‌ای، به آمادگی کامل نیروهای سپاه اشاره کرد و گفت : امروز سپاه پاسداران در بهترین موقعیت برای دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن قرار دارد و علت اینکه دشمن با وجود امکانات، توان مقابله یا درگیری با ما را ندارد همین آمادگی و قدرت بازدارندگی ماست.



وی یادآور شد : اگر چنانچه دشمن دچار خطای راهبردی شود، برادران پاسدار با آمادگی کامل پاسخ کوبنده‌ای به دشمن خواهند داد.



سردار جعفری در بخش دیگری از اظهاراتش سبزپوشان سپاهی را به اخلاص در نیت و حرکت در جهت رضایت حق تعالی توصیه کرد و رمز موفقیت را در نیت خالص دانست.



فرمانده کل سپاه تصریح کرد : اگر نیت ما خالص و برای خدا باشد هر کاری که انجام می‌دهیم عبادت محسوب می‌شود. ما باید کاری انجام دهیم که تمام فعالیتها و اعمال ما عبادت باشد و این با خالص کردن نیتها ممکن است.



