افزایش قابل توجه سفرهای تابستانی از طریق پایانه ها با توجه به سهمیه بندی بنزین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس صدیقی در جلسه فوق العاده شورای معاونین حمل ونقل و ترافیک کلان شهرهای کشور با بیان این مطلب اظهار کرد: در کشور ما 90 درصد از سفرهای کشور از طریق حمل ونقل جاده ای صورت می گیرد به گونه ای که در سال گذشته 51 میلیون و 730 هزار نفر از این طریق سفر کرده اند و پیش بینی می شود میزان سفر از طریق پایانه ها تا پایان سال جاری به شدت افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه پایانه های مسافربری در حال حاضر بیش از ظرفیت واقعی خود کار می کنند و دیگر توان جذب مسافران بیشتر را ندارند ، گفت: پایانه های موجود در تهران برای شهری با 5/3 میلیون نفر جمعیت و 350 کیلومتر مساحت جوابگو است و به همین دلیل باید به دنبال پایانه های متمرکز و بزرگی مانند پایانه جدید شرق باشیم.

مدیر عامل سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران ، تصریح کرد: امسال برای احداث پایانه جدید شرق 40 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که این پایانه امکان سفر 4 هزار دستگاه اتوبوس را در طی روز فراهم می کند.

مهندس صدیقی تصریح کرد : براساس فهرست بهای سال 86 هزینه احداث این پایانه به جز 2 هتل اطراف آن بالغ بر 120 میلیارد تومان خواهد بود.

وی با بیان آنکه دو هتل 3 و 4 ستاره در اطراف پایانه جدید شرق احداث می شود گفت: در افق 1410 این پایانه ظرفیت جابه جایی 120 هزار مسافر در روز را دارد و مسافران برای رسیدن به این پایانه می توانند از اتوبوس های برقی، تاکسی ها خطی و ایستگاه مترو خط 2 که طی سال های آتی در این مکان احداث می شود استفاده کنند.

وی همچنین از ایجاد کریدوری ارتباطی بین ایستگاه مترو ترمینال جنوب با این ترمینال خبر داد و گفت: برای تردد راحت تر مسافران ترمینال جنوب و دسترسی آسان آن ها به ایستگاه مترو زیرگذری ایجاد می شود.

مدیر عامل پایانه ها و پارک سوارها خاطر نشان کرد: عملیات اجرایی احداث مسیر این زیر گذر که تونلی به عرض دهانه و ارتفاع 3 متر و طول 135 مترو است از ابتدای سال آغاز شده تا ارتباط سریع تر مسافران مترو به ترمینال جنوب و برعکس را فراهم کند.