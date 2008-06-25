به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کنندگان دراین کنفرانس به موضوعاتی نظیر همکاریهای استراتژیک روسیه و جهان اسلام. تهدیدها و چالشهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی در روابط روسیه و کشورهای اسلامی، جهانی شدن و دنیای اسلام، تساهل و تسامح مذهبی پرداختند.

در افتتاحیه این کنفرانس، آیت آیت الله تسخیری و حجج الاسلام قمی و هادوی از ایران، یوگنی پریماکوف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه، ویتالی نائومکین رئیس مرکز مطالعات اسلامی روسیه، دکتر تویجری دبیر کل آیسسکو، مفتی شیخ عمر ادریس اف از مفتیان روسیه و تنی چند از اسلام شناسان برجسته ایراد سخنرانی کردند.

آیت الله محمد علی تسخیری رئیس مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی حفظ تعادل برای حفظ منافع کشورها را ضروری دانست و اظهارداشت: باید تهدیدات را دفع و آنها را تبدیل به فرصت کرد.

وی تلاش ملتها را برای رسیدن به ایده آل های خود ستود و نفرت مسلمانان از آمریکا را ناشی از تجاوزها و آزارهای مکرر غرب دانست و افزود: همکاری روسیه و کشورهای مسلمان راهی خواهد بود برای مقابله با تک قطبی شدن جهان.

حجت الاسلام محسن قمی معاون امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری نیز در سخنانی برگزاری این کنفرانس را نشانه علاقمندی اندیشمندان مسلمان به برقراری روابط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با روسیه دانست و حضور روسیه در سازمان کنفرانس اسلامی را به عنوان عضو ناظر نیز از علاقه متقابل روسیه به برقراری این ارتباط بیان کرد.

وی بر تقریب مذاهب و همگرایی ملتهای جهان اسلام تأکید کرد و افزود: امکانات گسترده جهان اسلام از نظر منابع طبیعی و انسانی تأثیر مثبت و به سزایی در تعامل دو جانبه خواهد داشت.

الکسی گریشین نماینده دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز گفت: قوانین روسیه در زمینه آزادی مذهب و وجدان بسیار دموکراتیک است و بازگشت اموال سازمانهای مذهبی که در زمان کمونیستی توقیف شده بودند، گواهی است بر این امر. تدوین و اجرای برنامه مساعدت در آموزش اسلامی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی دولتی روسیه نیز گام دیگری است که روسیه در این راستا برداشته است.

عبدالعزیز تویجری دبیر کل آیسسکو یادآور شد: روابط روسیه با دنیای اسلام باید بسیار فعالانه باشد تا بتوان به این ترتیب با جهان تک قطبی مبارزه کرد.

وی همچنین جامعه جهانی را به هم اندیشی برای رفع بحران های عراق، فلسطین و افغانستان فراخواند.

گریگوری کوساچ استاد دانشگاه علوم انسانی روسیه ، عصر حاضر را بهار روابط روسیه و اسلام نامید و این نامگذاری را با از سرگیری سفر رسمی حجاج روس به عتبات عالیات مرتبط دانست.

وی در ادامه سخنان خود به بررسی نقش عامل مذهب در روابط روسیه و دنیای اسلام پرداخت.

نشست دوم این کنفرانس به ریاست ابوذر ابراهیمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

در این نشست سخنرانانی از کشورهای ایران، بنگلادش، فرانسه و تاجیکستان به موضوع اسلام و جهانی سازی و یافتن راهکارهای گفتمان بین اسلام و دیگر ادیان سخنرانی کردند و اندیشمندان اسلام شناس و جامعه شناس و متخصصان علوم سیاسی بر نقش منحصر به فرد روسیه در گسترش اسلام تأکید کردند.

پروفسور ایرینا دونونا زویگلسکایا قائم مقام مرکز پژوهشهای استراتژیک و سیاسی در این نشست اظهار داشت: تمامی عناصر مثبت موجود در دنیا که به جهانی شدن مربوط می شود، ماهیت چندان روشنی ندارند. جهانی شدن می تواند باعث برخورد مذاهب و فرهنگ های ناآشنا با هم نیز بشود.

عزیز شوکتوویچ نیازی کارشناس ارشد مرکز پژوهشهای عربی و اسلامی نیز گفت: جهانی شدن نمی تواند خوب یا بد باشد. جهانی شدن در واقع تعامل و ارتباط متقابل است. جهانی شدن ساخته و پرداخته ذهن نیست، بلکه به واقع وجود دارد و مبارزاتی که وجود دارد، مبارزه با جهانی شدن نیست، بلکه مبارزه با جهانی کنندگان است.

این کنفرانس با حضور بیش از 30 شرکت کننده از 25 کشور جهان از جمله ایران، دیروز آغاز و امروز به پایان می رسد .

این کنفرانس با همکاری مرکز پژوهشهای عربی و اسلامی فدراسیون روسیه، بنیاد حمایت از علوم و فرهنگ اسلامی در روسیه فدراتیو، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز بین المللی تقریب مذاهب در جمهوری اسلامی ایران، مرکز گفتگو و تعامل تمدنها در انستیتوی روابط بین الملل وزارت امور خارجه روسیه، سازمان آیسسکو، بنیاد پژوهشهای فرهنگ اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و دانشکده سیاست جهانی دانشگاه دولتی مسکو برگزار شد.