به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مریم حکمتنیا عصر امروز همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از شأن و منزلت کارمندان و استادان زن دانشگاه قم به بیان فضائل اخلاقی و زوایای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و گفت: متأسفانه بسیاری از افکار و اندیشههای حضرت فاطمه(س) در طول تاریخ بررسی نشده است و حتی در برخی کشورهای عربی اجازه تحقیق و بررسی در مورد خطبه فدکیه آن بانوی بزرگ اسلام را به پژوهشگران نمیدهند.
وی از حضرت فاطمه اطهر(س) به عنوان الگویی بیبدیل برای زنان مسلمان یاد کرد و افزود: این بانوی بزرگوار همانند سایر انبیای عظام و اولیای خدا مسئولیت عظیم انسانی خویش را فراموش نکرده و در این راه متحمل شکنجهها و سختیهای فراوانی شده است.
حکمتنیا گفت: زنان مسلمان باید شخصیتهای به تکاملرسیده در طول تاریخ را شناسایی و افکار و اندیشههای آنان را در وجودشان اجرا کنند.
در این مراسم ضمن اهدای جوایز به تمامی استادان و کارکنان زن دانشگاه قم، پیام آیت الله مهدی قاضی رئیس این دانشگاه به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) قرائت شد.
در بخشی از پیام آیتالله قاضی آمده است: اهلبیت(ع) همچون کلام وحی عمیق و ژرف هستند و به هر میزان انسان در حیات آنان تأمل مینماید، با جلوه ای از زندگانی این انوار تابناک الهی آشنا میشود که تا پیش از آن آشنایی نداشت. معصومان(ع) در همه زمینهها، اسوهاند و در همه ابعاد کامل. از کلامشان، نور میتراود و عین نور هستند و گفتار و کردار و تقریرشان حجت «کلامکم نور و أمرکم رشد».
آیتالله قاضی در بخش پایانی این پیام اظهار امیدواری کرد که بانوان به ویژه خواهران دانشجو با تأسی از منش و کردار حضرت فاطمه زهرا(س) و به کارگیری آن در تمام مراحل زندگی، نقش اصلی خودشان را ایفا کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم:
بسیاری از اندیشههای حضرت فاطمه(س) تاکنون بررسی نشده است
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: بسیاری از افکار و اندیشههای حضرت فاطمه(س) در طول تاریخ بررسی نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر مریم حکمتنیا عصر امروز همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مراسم تجلیل از شأن و منزلت کارمندان و استادان زن دانشگاه قم به بیان فضائل اخلاقی و زوایای شخصیتی حضرت فاطمه زهرا(س) پرداخت و گفت: متأسفانه بسیاری از افکار و اندیشههای حضرت فاطمه(س) در طول تاریخ بررسی نشده است و حتی در برخی کشورهای عربی اجازه تحقیق و بررسی در مورد خطبه فدکیه آن بانوی بزرگ اسلام را به پژوهشگران نمیدهند.
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