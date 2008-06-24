تیراندازی در فرودگاه تل آویو همزمان با حضور سارکوزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این رادیو گفت: درجریان ترک فرودگاه توسط نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، تیراندازی روی داد.

رادیو رژیم اسرائیل افزود: احتمال می رود که علت تیراندازی، تلاش یک نظامی اسرائیلی برای خودکشی بوده است، اما به سارکوزی آسیبی نرسید.

به گفته این رادیو، نظامی یاد شده برای خودکشی در دویست متری محل برگزاری مراسم بدرقه رئیس جمهوری فرانسه تلاش کرد و صدای تیراندازی باعث شلوغی و هرج و مرج شد.

برپایه این گزارش، درپی این تیراندازی سارکوزی به هواپیمای خود منتقل شد و شیمون پرز رئیس رژیم اسرائیل و ایهود اولمرت نخست وزیر این رژیم نیز از محل برده شدند.