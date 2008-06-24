اتحادیه اروپا لیست افراد و شرکتهای ایرانی مشمول تحریم غیر قانونی جدید را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا امروز سه شنبه اسم 35 فرد و شرکتی که مشمول افزایش تحریم های غیر قانونی این اتحادیه شده اند را منتشر کرد.

این تحریم ها که کاملا بی مبنا و متضاد با روند همکاری سازنده تهران و آژانس است بانک ملی ایران را شامل می شود و 15 فرد و 20 شرکت را نیز در بر می گیرد که در گزارش خبرگزاری فرانسه به برخی از آنها اشاره شده است:



-صنایع هوافضای ایران و مسئولین آن

-شرکت تولید و آماد سوخت هسته ای ایران

- رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران

-علی حسینی تاش معاون دبیر شورای امنیت ملی

-سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

در حالی اتحادیه اروپا این لیست را منتشر کرد که سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش نسبت به تصمیمات تنگ نظرانه این اتحادیه در خصوص محدودیتهای مالی علیه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: رویکردهای غیر قانونی دو گانه و متناقض در شرایط و فضایی که بررسی بسته های پیشنهادی مطرح می باشد بی معنا بوده و به شدت تقبیح می گردد.

وی با اشاره به رویکردهای سیاسی و مغرضانه نسبت به حقوق مشروع ملت بزرگ ایران گفت : اتخاذ سیاست چماق و هویج در برابر حقوق قانونی و اراده ملی و خلل ناپذیر ملت بزرگ ایران برای کسب پیشرفت در زمینه فن آوری های نوین بیراهه بوده و هیچگونه تاثیری بر پیگیری و تحقق حقوق مسلم این ملت نخواهد داشت.