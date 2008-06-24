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۴ تیر ۱۳۸۷، ۲۱:۱۴

مالکی و نیچروان بارزانی قانون نفت و گاز عراق را بررسی کردند

مالکی و نیچروان بارزانی قانون نفت و گاز عراق را بررسی کردند

نخست وزیر عراق و نیچروان بارزانی از مسئولان محلی منطقه کردستان عراق امروز در بغداد قانون بحث برانگیز نفت و گاز و تشکیل یگان های نظامی در این منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دربیانیه دفتر نخست وزیر عراق که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری اصوات العراق دریافت شد، آمده است: شماری از مسائل و قوانین و در صدر آن قانون نفت وگاز بررسی شد و گفتگوها مثبت بود.

المالکی گفت: پیشرفت در زمینه قانونگذاری به موفقیت های سیاسی و امنیتی و اقتصادی عراق افزوده خواهد شد.

نیچروان بارزانی نخست وزیر دولت محلی منطقه کردستان عراق نیز گفت: ما از دولت به ریاست المالکی قویا حمایت و تلاش های کنونی وی را در برقراری حاکمیت قانون در استان میسان جنوب عراق تایید می کنیم.

وی افزود: ما از همه اقدامات دولت در برقراری امنیت و ثبات و پاسداری از وجه دولت در سراسر کشور حمایت می کنیم.

کد مطلب 705293

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