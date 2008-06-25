سینما روباز بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همزمان با سالروز میلاد فرخنده بانوی دو عالم حضرت فاطمه مرضیه (س) اداره کل ارشاد هرمزگان مجموعه سینمای روباز تالار شهید آوینی شهر بندرعباس را مورد بهره برداری قرار داد.

تالار شهید آوینی مجموعه ای فرهنگی و هنری به زیربنای 2500 متر مربع است که در سفر اول رئیس جمهور به هرمزگان و در راستای توسعه فضاهای فرهنگی این استان احداث شد.

سینما روباز مجموعه شهید آوینی دارای 400 صندلی بوده و مجهز به آخرین تکنولوژی صوتی دیجیتال در کشور است.

این سینمای روباز بر روی تالار بزرگ شهید آوینی به گنجایش بیش از 750 نفر ساخته شده است و می توان در بیش از هشت ماه از سال از آن بهره برداری کرد.

به مناسبت افتتاح سینما روباز شهید آوینی شهر بندرعباس و همزمانی آن با میلاد خجسته دخت نبی اکرم(ص) 15 فیلم کوتاه ساخته شده با محوریت زن با عناوین" شنبه ها کسی نمی میرد" ، " سوشیوس" ، " خانه مادری ام مرداب" ، "قربانی" ، "خواهران حافظ" ، " زنی از تبار مه" ، "مادران زمین" ، "همای رحمت"، "پرواز کنار صندلی قرمز"، "لالایی برای گهواره خالی"، "سفر تنش"، "منطق مطلق اتفاق"، "دلواره"، "رنگین کمان" و "چارشو" به مدت یک هفته از چهارم تیرماه به نمایش عمومی در می آید.