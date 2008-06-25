به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش یک میلیون دقیقه برنامه درباره نماز و نیایش، اختتامیه جشنواره فیلم کودک با حضور عمو پورنگ، دعوت آکادمی اسکار از 105 نفر به کمیته رأی دهندگان، سیمای زن در مجموعه‌های در حال پخش، کلید خوردن مجموعه رمضانی عطاران و اخبار کوتاه. گفتگو با محمد یعقوبی نویسنده و کارگردان نمایش "ماچیسمو" در صفحه گفتگو، مطلبی به بهانه سالروز تولد فوزیه مجد و یادی از احمد ابراهیمی در صفحه موسیقی، گفتگو با آلیسن ایستوود کارگردان فیلم "ریل‌ها و پیوندها" در صفحه سینما و پخش تله تئاتر "پسران طلایی"، نگاهی به برنامه "طلوع ماه" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.



"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به گزارشی درباره نزدیک بودن سینمای ایران به زندگی واقعی مردم و یادداشتی در این مورد. افتتاح ساختمان شماره دو خانه سینما، اکران فیلم "10 رقمی" از هفته آینده، آغاز هفتمین جشنواره تئاتر بانوان، آغاز تابستان 87 در پارک لاله، افتتاح مجموعه تئاتر حرفه‌ای تا پایان سال و اخباری کوتاه از جهانگیر الماسی، منوچهر صهبایی، محمد یعقوبی و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.



"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به نقدی بر فیلم "تیغ‌زن"، بخش پایانی گفتگو با مهرداد فرید و فراز و نشیب‌های سینمای کودک. گشایش ساختمان شماره دو خانه سینما، پایان اردیبهشت تئاتر، مسابقه طراحی برای شهدای واقعه 12 تیر، گردهمایی مدیران فرهنگی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.



"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به افتتاح ساختمان جدید خانه سینما، حرف‌های همسر احمد شاملو پس از حراج وسایل این شاعر فقید، گفتگو با محمود عزیزی کارگردان نمایش "بیژن و منیژه"، گپی با سیامک شایقی، نامزدهای انجمن منتقدان در جشنواره فیلم فجر، اکران فیلم "حس پنهان" از این هفته، روزانه‌ها و روی پیشخوان.



"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم "انعکاس"، فعالیت‌های بزرگان سینمای ایران در فصل بهار به نقل از مهر که بدون ذکر منبع آمده، بخش پایانی گفتگو با شهرام شاه‌حسینی و اخبار کوتاه. بخش پایانی گفتگو با گیزلا وارگا سینایی و گزارشی از اجرای "کمدی مرگ" در صفحه تجسمی و افتتاح ساختمان شماره دو خانه سینما، حضور فیلم "آواز گنجشک‌ها" در بخش فرعی جشنواره کارلووی واری، آثار کوتاه مخملباف در هفته فرهنگی باغ فردوس، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.



"حیات نو" در صفحه پایانی می‌پردازد به افتتاح ساختمان شماره دو خانه سینما، درباره پروژه جدید تارانتینو، انتظارها برای ساخت "مرد عنکبوتی 4" و آماده شدن جدیدترین فیلم آنجلوپولوس تا پایان سال.



"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به رئیس سازمان صدا و سیما، حرف‌های مشاور هنری رئیس جمهور، پیشنهاد صدا و سیما برای مجموعه‌سازی به ده‌نمکی، معرفی 26 بازی رایانه‌ای نامناسب برای خانواده‌ها، مطلبی به انگیزه پخش فیلم "دستور کار پنهان" کن لوچ و اخبار کوتاه.



"کارگزاران" در صفحه تئاتر می‌پردازد به بخش اول گفتگو با علی سرابی بازیگر نمایش‌های "غلتشن‌ها"، "کانال کمیل" و "ماچیسمو"، نگاهی به نمایش "چهار قطعه از ساموئل بکت" و اخبار کوتاه. گفتگو با علیرضا داودنژاد کارگردان فیلم "تیغ‌زن" و یادداشت‌هایی از کیومرث پوراحمد و بهاره رهنما درباره این فیلمساز در صفحه سینما و نمایش آثار فرح اصولی در دبی، آلمان و لندن، معرفی شماره جدید مجله "تازه"، افتتاح ساختمان شماره دو خانه سینما، پخش فیلم "مشق شب" کیارستمی از برنامه صد فیلم و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

