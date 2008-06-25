  1. سیاست
بنا به اعلام هئیت رئیسه؛

مجلس تا هشت مرداد هر هفته جلسه علنی خواهد داشت

مجلس شورای اسلامی تا 8 خرداد ماه هر هفته بدون تعطیلی جلسه علنی برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دفتر هئیت رئیسه طی اطلاعیه ای با اعلام این خبر اعلام کرد : تعطیلی تابستان مجلس از تاریخ 9 مرداد تا 8 شهریور ماه خواهد بود.

همچنین در این اطلاعیه یادآوری شده است که روز یکشنبه 10 شهریور جلسه علنی مجلس تشکیل خواهد شد.

