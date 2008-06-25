به گزارش خبرگزاری مهر، ‌نمایش‌ هنرهای اسلامی و پوستربا موضوعاتی چون زنان در اسلام، جهاد از جمله برنامه های این هفته است .

برگزاری نشستهایی با عنوان "زن در اسلام؛ تساوی حقوق" ،" جوانان مسلمان؛ چالشهای کنونی"، "حقوق زنان در اسلام"، "حقایقی درباره اسلام" و جلسات پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای هفته اسلامی استرالیا است .

همچنین بر اساس پیش بینی ها راههای از بین بردن تصورات نادرست درباره اسلام و ایجاد پل ارتباطی با پیروان سایر ادیان نیز طی این هفته در نشستهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .





