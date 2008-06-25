  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۹

"هفته بیداری اسلامی" در استرالیا برگزار می‌شود

هفته بیداری اسلامی با هدف اطلاع‌رسانی عمومی درباره دین اسلام در جامعه استرالیا از هفتم تیر ماه (27 ژوئن) در مرکز اسلامی داروین برگزار‌ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌نمایش‌ هنرهای اسلامی و پوستربا موضوعاتی چون زنان در اسلام، جهاد از جمله برنامه های این هفته است .

برگزاری نشستهایی با عنوان "زن در اسلام؛ تساوی حقوق" ،" جوانان مسلمان؛ چالشهای کنونی"، "حقوق زنان در اسلام"، "حقایقی درباره اسلام" و جلسات پرسش و پاسخ از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای هفته اسلامی استرالیا است .

همچنین بر اساس پیش بینی ها راههای از بین بردن تصورات نادرست درباره اسلام و ایجاد پل ارتباطی با پیروان سایر ادیان نیز طی این هفته در نشستهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .


 

کد مطلب 705452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها