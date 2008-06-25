  1. دانش و فناوری
۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

دیسکهای سخت با گنجایش 500 گیگابایت عرضه می شود

یک شرکت سازنده دیسکهای سخت اعلام کرد که سری جدیدی از این نوع محصولات را ویژه لپ تاپهای اپل تولید کرده است که 500 گیگابایت گنجایش دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت Mce Technologies سازنده دیسکهای سخت و حافظه های رایانه اعلام کرد که سری جدیدی از دیسکهای داخلی رایانه های همراه اپل مدلهای "مک بوک" و "مک بوک پرو" را تولید کرده است که حداکثر 500 گیگابایت گنجایش ذخیره اطلاعات دارند.

این دیسک سخت یک درایو 5/2 اینچی است که بین 120 تا 500 گیگابایت ظرفیت دارد و سرعت اجرایی آن بین 5 هزار و 400 تا 7 هزار و 200 دور در دقیقه است.

این دیسکهای سخت برای فعالیتهای حرفه ای و کسانی که به فضای زیادی برای ذخیره فایلهای پرحجم نیاز دارند بسیار مناسب است.
براساس گزارش وب نیوز، سری جدید دیسکهای رایانه های همراه که حداکثر نیم ترابایت (500 گیگابایت) گنجایش دارند می توانند تحولی در لپ تاپها ایجاد کند. دیسکهای Mce به قیمت 329 دلار عرضه می شوند.

