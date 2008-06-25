حسابهای خود را از اروپا خارج می کنیم/ اسرائیل هیچ اعتباری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مهدی صفری" در گفتگو با روزنامه اتریشی دی پرسه در پاسخ به سوالی درباره واکنش ایران نسبت به تحریم های مالی اتحادیه اروپا علیه این کشور اظهار داشت: این تصمیم پس از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ شده و حالا این پرسش مطرح است که چه کسی در این میان متضرر می شود، که قطعا اروپایی ها هستند.

وی افزود : چنانچه آنها درصدد قطع مناسبات اقتصادی با ما باشند ما نیز به کشورهای آسیایی روی می آوریم که حجم مبالادتمان با آنها طی 3 سال اخیر بالغ بر 85 میلیارد دلار بوده در حالی که در همین مدت زمان با کشورهای اروپایی تنها حدود 50 تا 60 میلیارد دلار مبادله داشته ایم .

صفری ادامه داد: پیشترشرکای تجاری اروپایی ما کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، فرانسه و اتریش بودند، اما درحال حاضر شرکای دیگری نیز داریم .

صفری در پاسخ به اینکه آیا ایران حسابهای بانکی خود را از اروپا خارج می کند، گفت: پولها را از این حسابها خارج کرده و در جای دیگری سرمایه گذاری می کنیم. چنانچه مبلغی حدود 100 میلیارد دلار از بانکهای اروپایی خارج شود، این امر به طور مستقیم بر اقتصاد جهانی نیز تاثیر می گذارد .

وی در واکنش به اینکه چرا ایران بسته پیشنهادی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را نپذرفته اظهار داشت: چه کسی گفته که ایران این پیشنهادات را رد کرده است ؟

معاون وزیرخارجه ایران درقبال اینکه 10 روز ازسفر سولانا به ایران گذشته اما هنوز واکنش صریحی در قبال بسته پیشنهادی وی مطرح نشده تصریح کرد: ما نیزحدود یک ماه پیش پیشنهاداتی را مطرح کردیم، اما هنوزجوابی از آن طرف دریافت نکردیم .

صفری افزود: زمانی که سولانا در ایران بسر می برد خاطر نشان کرد که بزودی بسته ایران را مورد بررسی قرار می دهد و ما نیز درقبال بسته پیشنهادی اروپا چنین چیزی را بیان کردیم. وی همچنین متذکرشد ما برای آغاز روند مذاکرات دارای موضوعات مشترک در پیشنهادات جداگانه هستیم .

این دیپلمات ایرانی در توضیح گفته خود اظهار داشت: ما درباره مبارزه مشترک با تروریسم و برخورد با مجرمان صحبتهای زیادی انجام دادیم، همچنین درباره موضوع هسته ای نیز ما آماده گفتگو هستیم .

صفری درباره اینکه طرح بانکهای بین المللی در برخورد با ایران نیز می تواند از موضوعات مشترک در مذاکرات هسته ای بشمار آید، گفت: ما در موقعیتی هستیم که چنانچه لازم باشد در باره این موضوع نیز صحبت خواهیم کرد .

وی درباره اینکه جامعه بین المللی خواهان توقف فعالیت غنی سازی اورانیوم پیش از آغاز مذاکرات است، خاطر نشان کرد: چنین درخواستی برای ما قابل پذیرش نیست. ما دربسته پیشنهادی خود نیز متذکر شده ایم که خواهان گفتگوی بدون پیش شرط هستیم .

وی درباره گفتگوی مستقیم با آمریکا درجریان حل موضوع هسته ای ایران تصریح کرد: ما تا کنون سه بار با آمریکا درباره اوضاع عراق گفتگو کرده ایم. ما همچنین در خلال این گفتگوها خاطر نشان کرده ایم که برای رفع مشکلات بین المللی نیز آماده همکاری هستیم، اما آمریکا اغلب اوقات ایران را مقصر معضلات بین المللی خطاب می کند.

صفری افزود: ما همچنان آماده تداوم گفتگوها درباره عراق هستیم.

معاون وزیر امورخارجه ایران درباره تهدیدهای رژیم اسرائیل علیه ایران و اینکه آیا این تهدیدات اثر منفی در روند حل موضوع هسته ای ایران دارد، گفت: من در این میان هیچ ارتباطی نمی بینم .

این دیپلمات ایرانی درباره نظر تهران در قبال روند گفتگوهای کنونی سوریه - اسرائیل تصریح کرد: ما از رابطه تنگاتنگی با سوریه برخوردار هستیم، ما علاقه مندیم که سوریه بار دیگر مناطق از دست رفته کشور خود را بدست آورد .

وی درباره احتمال برقراری مناسبات ایران و رژیم اسرائیل متذکر شد: ما اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نمی شناسیم . اسرائیل از نظر ما هیچ اعتباری ندارد.