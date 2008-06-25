هشتمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

دکتر اصغر جهاندیده - مدیرکل تربیت بدنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره از المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان علوم پزشکی در دو گروه دختران و پسران در دو دوره زمانی در مردادماه در تهران برگزار می شود.

وی یادآور شد: المپیاد گروه دختران از 9 تا 16 مردادماه برگزار خواهد شد که تیم های ورزشی در روز 8 مردادماه وارد تهران می شوند و همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام (ص) مراسم افتتاحیه آن برگزار خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت بهداشت اضافه کرد: المپیاد گروه پسران نیز از 27 مرداد آغاز می شود و تا 4 شهریور ادامه خواهد داشت. تیم های ورزشی در روز 26 مردادماه وارد تهران می شوند و مراسم افتتاحیه همزمان با نیمه شعبان برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تعداد دانشجویان شرکت کننده در این دوره از المپیاد گفت: هشتمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان علوم پزشکی میزبان بیش از 3 هزار و 500 دانشجو است که یک هزار و 900 دانشجوی پسر و یک هزار و 600 دانشجوی دختر در این دوره شرکت می کنند.

جهاندیده با اشاره به رشته های ورزشی که دانشجویان در آن به رقابت می پردازند، گفت: دانشجویان دختر در رشته های فوتسال، بسکتبال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، دو و میدانی، تیراندازی، بدمینتون به رقابت می پردازند و دانشجویان پسر نیز علاوه بر رقابت در رشته های ورزشی همچون بسکتبال، والیبال، شنا، تنیس روی میز، دو و میدانی، تیراندازی، بدمینتون، در رشته های فوتبال، کشتی و کاراته نیز به رقابت می پردازند.

وی یادآور شد: به منظور افزایش کیفیت رقابت های این دوره از المپیاد، برای برخی از رشته ها به دلیل تعداد بالای دانشجویان، رقابت های کشوری در طول سال برگزار شده است و تیم های شرکت کننده در المپیاد منتخب آن رقابت ها هستند.