شناسایی کالاهای ترخیص شده از گمرک امکان پذیر شد

محمدرضا نادری در گفتگو با مهر در مورد کد گذاری کالاها توسط گمرک گفت: این طرح که با کمک وزارت بازرگانی انجام می شود، به منظور شناسایی کالاهای وارداتی صوت می گیرد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران با بیان اینکه با اجرای کد گذاری کالاها در گمرک مشخص می شود که آیا کالاها از گمرک ترخیص شده یا خیر، افزود: این طرح چندین قلم کالا را تحت پوشش قرار می دهد.

وی اضافه کرد: با کمک وزارت بازرگانی و گمرک کدی تعریف می شود که بر اساس آن در بازرسی های داخلی از فروشگاه ها، انبارها و غیره مشخص می شود که این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور شده یا خیر.

نادری با اشاره به اینکه علاوه بر آن برای هر فردی که به گمرک مراجعه می کند یک کد تعریف شده است، افزود: براین اساس داشتن کد برای کلیه مراجعین به گمرک الزامی شده است.

وی با بیان اینکه داشتن کد برای کلیه مراجعین گمرک در چند ماه اخیر الزامی شده است، تصریح کرد: در اجرای این طرح افراد حقیقی و حقوقی دارای شماره شناسایی خواهند بود که با این روش اطلاعات گمرک نسبت به افراد و کالاها افزایش می یابد.