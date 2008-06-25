توصیه های ترافیکی به داوطلبان کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه، شناسایی حوزه های امتحانی در روز قبل از برگزاری کنکور را مورد تاکید قرار گرفته و اعلام شده است: داوطلبان با استفاده ازنقشه راهنمای شهر تهران یا مراجعه حضوری در ساعاتی که تراکم ترافیک کمتر است، موقعیت حوزه امتحانی خود را دقیقاً شناسایی کنند.

بر اساس این اطلاعیه با توجه به بسته شدن درهای ورودی حوزه‌های امتحانی در ساعت 7 صبح و در ساعت 30/14 عصر از داوطلبان درخواست کرد با در نظر داشتن تشدید ترافیک معابر شهری در ایام برگزاری کنکور به نحوی برنامه ریزی کنند که پیش از زمان مقرر در حوزه امتحانی خود حاضر شوند.

هماهنگی‌های لازم با شرکت راه آهن شهری (مترو)، شرکت واحد اتوبوسرانی و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به منظور به کارگیری حداکثر توان و ظرفیت ناوگان حمل و نقل شهری تهران در ایام برگزاری کنکور به عمل آمده است.

در این اطلاعیه با تاکید بر محدودیت‌هایی که ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت با آن مواجه است، از داوطلبان عزیز درخواست کرده زمان حرکت خود را طوری تنظیم کنند تا با استفاده از وسایل نقلیه همگانی به ویژه مترو از مناسب ترین مسیرها و در کوتاه ترین زمان ممکن در حوزه امتحانی خود حاضر شوند.

با توجه به محدودیت فضای پارک در مجاورت حوزه‌های امتحانی به ویژه درمحدوده مرکزی شهر، از داوطلبان خانواده های ایشان خواست حتی المقدور از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و در غیر این صورت زمان مورد نظر برای پیدا کردن محل مناسب برای پارک خودرو را پیش بینی کنند.

معاونت ترافیک شهرداری تهران در پایان اطلاعیه خود با تاکید بر حفظ آرامش و خونسردی داوطلبان کنکور برای تک تک این عزیزان در کلیه مراحل زندگی و تحصیل آرزوی توفیق کرده است.