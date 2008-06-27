اغلب جرائم سنگین ریشه در مواد مخدر دارد

دکتر پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی ها نشان می دهد بسیاری از نزاع های خانوادگی ، خیابانی و حتی قتل هایی که رخ می دهد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم محصول اعتیاد است.

وی در ارتباط با ادعای معاون دادستان تهران در مورد خالی بودن زندانها از معتادان گفت : بررسی حاکی از ارجاع معتادان از زندانها به مراکز نگهداری است اما باید گفت زندانها هیچگاه از وجود معتادان پاک نمی شود چراکه عده ای معتاد به دلیل ارتکاب جرم باید در زندان بسر ببرند.

مشاور وزیر رفاه ، گفت : معتقد هستیم 95 درصد معتادان را باید در اجتماع درمان کرد و به طور حتم در پیش گرفتن این سیاست در کنار توجه به ارائه خدمات درمانی می تواند راهی موثر برای درمان این قشر باشد.

وی تنوع در ارائه خدمات درمانی و درمان نگهدارنده با متادون را موثرترین روش برای درمان معتادان ذکر کرد.

افشار همچنین بر ورود مواد مخدر به زندانها اشاره کرد و گفت : ورود مواد مخدر به زندانها همچنان به عنوان یک معضل مطرح است که هر چند با تشدید اقدامات نظارتی کاهش یافته اما همچنان این روند ادامه دارد.