میزان بارندگی در ایران 70 درصد کمتر از میانگین جهانی است

محمدحسین بیدآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: برای مقابله با خشکسالی در ایران با توجه به کمبود بارندگی، تولید محصول بیشتر با استفاده از آب کمتر از مهمترین راهکارهاست.
وی همچنین از راهکارهای مورد تایید و عملی شده در راستای "تولید محصول بیشتر با استفاده از آب کمتر" را اجرای روشهای مختلف علمی و آبیاری تحت فشار عنوان کرد و افزود: این روشها شامل کشت هیدروپونیک (بدون خاک)، آبیاری به روش بارانی و قطره ای با تاکید بر توسعه کشت گلخانه ای است.
این کارشناس مسائل آب و خاک اعلام کرد: برای عملی شدن مقوله تولید بیشتر با مصرف آب کمتر، راهکارهای متناسب با هر کشور و منطقه در دنیا مطرح شده است که از جمله آن میتوان به انتخاب الگوی کشت، تغییر زمان کشت برخی محصولات و استفاده از بذرها و نهالهای مرغوب اشاره کرد.
بید آبادی در ادامه استفاده آبیاری تحت فشار را در شرایط کم آبی ایران ضروری دانست و افزود: کارشناسان هم اکنون در پی ارتقا بهره وری بیشتر از این روشها هستند.
وی اعلام کرد: طرحهای آبیاری تحت فشار باید با اولویت اول و با سرعت بیشتری در سطح کشور انجام شود.
وی بیان داشت: با مشارکت بهره برداران، پشتیبانی دولت و اجرای برنامههای منظم و مدون میتوانیم شاهد اقدامات موثری در راستای بهره وری بیشتر از آب، جلوگیری از تبعات خشکسالی و در نهایت غلبه کامل بر این پدیده طبیعی بود.
بیدآبادی ادامه داد: باید این باور را در مردم و به خصوص بهره برداران به وجود آورد که خشکسالی در کشور نه تنها مسئلهای غیرمترقبه نیست بلکه بخشی از طبیعت محسوب میشود.
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