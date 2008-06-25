به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد پنجشنبه و جمعه هر هفته از ساعت 20:30 بوستانهای ملت (شمال)، بعثت (جنوب)، پامچال (جنوب شرق)، پلیس (شرق)، فدک (شرق) و باغ نو (غرب) با نمایش فیلم سینمایی میزبان شهروندان است.
این مجموعه برنامه با توافق بین اتحادیه تهیهکنندگان سینما و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از 13 تیرماه با اکران فیلمهای روز سینما آغاز میشود. همچنین شش دستگاه تلویزیون شهری در بوستانهای پایتخت نصب میشود تا تعداد این تلویزیونها به 16 میرسد.
بوستانهای سعادتآباد (میدان کاج)، بسیج (بلوار ابوذر)، بهمن (نازیآباد)، قائم (یافتآباد)، نرگس (تهرانسر) و بوستان مادر (بانوان) از اماکنی است که تلویزیونهای شهر در آنها نصب میشود.
نظر شما