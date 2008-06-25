اگرآمریکائیها طرح ربودن مرا تکذیب کنند ، اسناد مربوطه را منتشر می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در حاشیه برنامه شماره گذاری کالا و خدمات ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت : بنده مطلبی را مطرح کردم که طرف اصلی آمریکا است و دیده ایم که دولتمردان کاخ سفید تا کنون نتوانسته اند این موضوع را تکذیب کنند حال سئوال اینجاست که چرا آنانی که ادعا می کنند این سخنان دروغ است نمی توانند با ارائه مدارک دقیق آن را تکذیب کنند.

احمدی نژاد افزود: متاسفانه بعضی افراد دیگری وارد شده اند و این موضوع را تکذیب کرده اند که هیچ ربطی به آنان ندارد. مثلا در حالی که خود آمریکائیها نمی توانند این مطلب را تکذیب کنند برخی در عراق این موضوع را تکذیب کرده اند . ما کاری به آنها نداریم و تکذیب آنها هیچ ربطی به این موضوع ندارد چرا که کار آمریکاییها بود و دلیلی ندارد که عراقیها بخواهند این موضوع را تکذیب کنند.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود به موضع گیری برخی گروهها و احزاب سیاسی و اشخاص داخل کشور در این باره اشاره کرد و گفت : متاسفانه این خنده دار است که برخی ها در داخل کشور به تکذیب این موضوع پرداخته اند. آنها چه چیز را تکذیب کرده اند آیا این موضوع ارتباطی با آنها داشته است که بخواهند بدون هیچ مدرک و یا دلیل خاصی این موضوع را تکذیب کنند.

وی گفت : نمی دانم مگر این افراد نمایندگی دولتمردان کاخ سفید را دارند که تکذیب کرده اند.

رئیس جمهور گفت : متاسفانه افرادی در داخل کشور گویا سخنگوی دولت آمریکا هستند. اگر این افراد به این سئوال پاسخ دهند که به چه دلیلی و با استناد به چه مدارکی دست به این اقدام زده اند بسیاری از مطالب روشن می شود مگر به شما آسیب رسیده که حال شما بخواهید این موضوع را تکذیب کنید.

احمدی نژاد به دیدارش با نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت : بنده در آن دیدار به آقای نخست وزیر گفتم که اگر کسی بخواهد در این موضوع شیطنت کند ما اسنادی داریم که ارائه خواهیم کرد که بر اساس آن دیگر جای هیچ حرف و حدیثی نمی ماند.

رئیس جمهور گفت : تحلیلهای سیاسی این است که برخی ها نمی دانند چه کرده اند و افراد حاشیه ای خود را وارد میدان می کنند تا با موضع گیریهای ناشیانه این موضوع را لوث کنند.

وی افزود : آثاراین موضوع مشخص است از طرفی خنده دار و ازطرفی دیگر باعث تاسف است که برخی ها این طور سراسیمه در این موضوع ابراز نظر کرده اند.