۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

لیگ دوچرخه سواری بانوان برای اولین راه اندازی می شود

نشست سالیانه نواب رئیس دوچرخه سواری بانوان سراسر کشور با تصویب برگزاری اولین لیگ باشگاههای کشور در بخش بانوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فریده نیسیان نایب رئیس بانوان فدراسیون دوچرخه سواری در نشست سالیانه نواب رئیس هیاتهای دوچرخه سواری بانوان سراسر کشور گفت: یکی از اهداف مهم فدراسیون در سال جاری تشکیل باشگاههای دوچرخه سواری بانوان و برگزاری لیگ باشگاههای کشور است و ما فقط به برگزار ی مسابقات قهرمانی کشور اکتفا نمی کنیم .

وی گفت: امسال بانوان ما در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد بهتری را نسبت به سال گذشته داشتند و این موضوع نشان می دهد که فعالیت فدراسیون گسترده تر و روند رو به جلویی را دارد

در ادامه اعضای حاضر در جلسه در خصوص وضعیت دوچرخه سواری بانوان استان مورد نظر گزارشی را ارائه و مشکلات موجود را نیز مطرح کردند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون در ادامه اشاره کرد : هر چند برای دوچرخه سواری بانوان مشکلات عدیده ای وجود دارد ولی ما با فعالیت بیشتر و مستمر خود این موانع را مرتفع خواهیم کرد و روزی به جایی خواهیم رسید که بانوان ما نیز همچون مردان ما در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی گفت: نواب رئیس بانوان می بایستی فعالیت خود را از جمله در برگزاری مسابقات داخلی ، حضور در مسابقات سراسری ، پذیرش میزبانی ها و جذب تیمهای باشگاهی بیشتر کنند تا با تقویت ورزش دوچرخه سواری بانوان استانها که بازوان فدراسیون هستند تیم ملی بانوان نیز توانمد تر و قدرتمندتر گردد .

در این جلسه طراحی لباس جدید برای بانوان نیز مورد بحث قرار گرفت و یک نمونه از ان نیز ارائه شد تا نواب رئیس بانوان با الگو برداری از آن لباس بانوان استان را تهیه کنند . از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست می توان به حضور حامیان مالی و برقراری تعامل با نهادهای دولتی و تقویت بخش داوری و مربیگری اشاره کرد.

