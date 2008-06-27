لیگ دوچرخه سواری بانوان برای اولین راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، فریده نیسیان نایب رئیس بانوان فدراسیون دوچرخه سواری در نشست سالیانه نواب رئیس هیاتهای دوچرخه سواری بانوان سراسر کشور گفت: یکی از اهداف مهم فدراسیون در سال جاری تشکیل باشگاههای دوچرخه سواری بانوان و برگزاری لیگ باشگاههای کشور است و ما فقط به برگزار ی مسابقات قهرمانی کشور اکتفا نمی کنیم .

وی گفت: امسال بانوان ما در مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد بهتری را نسبت به سال گذشته داشتند و این موضوع نشان می دهد که فعالیت فدراسیون گسترده تر و روند رو به جلویی را دارد

در ادامه اعضای حاضر در جلسه در خصوص وضعیت دوچرخه سواری بانوان استان مورد نظر گزارشی را ارائه و مشکلات موجود را نیز مطرح کردند.

نایب رئیس بانوان فدراسیون در ادامه اشاره کرد : هر چند برای دوچرخه سواری بانوان مشکلات عدیده ای وجود دارد ولی ما با فعالیت بیشتر و مستمر خود این موانع را مرتفع خواهیم کرد و روزی به جایی خواهیم رسید که بانوان ما نیز همچون مردان ما در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

وی گفت: نواب رئیس بانوان می بایستی فعالیت خود را از جمله در برگزاری مسابقات داخلی ، حضور در مسابقات سراسری ، پذیرش میزبانی ها و جذب تیمهای باشگاهی بیشتر کنند تا با تقویت ورزش دوچرخه سواری بانوان استانها که بازوان فدراسیون هستند تیم ملی بانوان نیز توانمد تر و قدرتمندتر گردد .

در این جلسه طراحی لباس جدید برای بانوان نیز مورد بحث قرار گرفت و یک نمونه از ان نیز ارائه شد تا نواب رئیس بانوان با الگو برداری از آن لباس بانوان استان را تهیه کنند . از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست می توان به حضور حامیان مالی و برقراری تعامل با نهادهای دولتی و تقویت بخش داوری و مربیگری اشاره کرد.