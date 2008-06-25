  1. جامعه
۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۴

در یک نظر سنجی مشخص شد؛

مخالفت بیش از 70 درصد جوانان با تشریفات مراسم ازدواج

مخالفت بیش از 70 درصد جوانان با تشریفات مراسم ازدواج

بر اساس نتایج نظر سنجی سازمان ملی جوانان، 72 درصد از جوانان با اختصاص تشریفات به عنوان ضرورت مراسم ازدواج مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظر سنجی اردیبهشت ماه سال جاری در میان جوانان 15 تا 29 سال انجام شد و بر اساس یافته های آن، نیمی از جوانان معتقدند که در جریان زندگی، مادیات اهمیت زیادی دارد اما بیش از 91 درصد از این جامعه آماری با اینکه مهریه سنگین تضمین کننده زندگی مشترک باشد، مخالفت کردند.

بهترین محیط های همسر گزینی از دیدگاه جوانان دانشگاه و محیط آموزش، اقوام و دوستان اعلام شده است و بیش از 87 درصد از آنان به پذیرش نظر بزرگترها برای انتخاب همسر و 40 درصد به ازدواج های سنتی اعتقاد داشتند.

یافته های این نظر سنجی در ارتباط با معیارها و ملاک های ازدواج جوانان نشان می دهد که مهمترین ملاک جوانان 15 تا 29 سال برای انتخاب همسر، اخلاق، صداقت، خانواده سالم، تناسب فرهنگی و متانت بوده است و در مقابل کمترین توجه این جامعه آماری در جریان انتخاب همسر به فامیل بودن و آشنایی و دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج اختصاص داشته است.

جامعه آماری این نظر سنجی بیشترین موانع ازدواج را اشتغال، مشکلات اقتصادی و مسکن اعلام و فرار از مسئولیت، تنوع طلبی و آزادی خواهی را از جمله دلایل عدم گرایش جوانان به ازدواج عنوان کرده اند.

