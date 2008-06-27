ایران در خرید بنزین مشکلی ندارد/ متمم بودجه واردات بنزین در راه مجلس

محمد علی خطیبی در گفتگو با مهر با بیان اینکه متمم بودجه واردات بنزین به زودی به مجلس ارایه می شود، اظهار داشت: مراحل واردات بنزین در حال طی شدن است و اصولا وزارت نفت چند ماه قبل از اتمام بودجه بنزین برای دریافت کسری بودجه بنزین اقدام می کند تا در زمان پایان بودجه با مشکل مواجه نشود.

به گزارش مهر، براساس اعلام مسئولان وزارت نفت، حجم اعتباری لایحه متمم بودجه واردات بنزین و گازوئیل احتمالا 8 میلیارد دلار خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنزین مورد نیاز ایران از خارج به قیمت فوب خلیج فارس ( 1200 دلار برای هر تن بنزین) خریداری می شود، ضمن اینکه سعی می کنیم بنزین مورد نیاز را از شرکتهایی که پایین ترین قیمت را ارایه می دهند، تامین کنیم.

معاون بازاریابی شرکت ملی نفت ایران درسازمان اوپک تاکید کرد: هم اکنون مشکلی برای تامین بنزین وارداتی وجود ندارد، ضمن اینکه اعلام کرده ایم در چه تاریخی بودجه واردات بنزین به پایان می رسد تا بودجه مورد نیاز در تاریخ مورد نظر تخصیص داده شود.

وی مساله واردات بنزین را یک پروسه زمانبر توصیف کرد و افزود:در حال حاضر بنزین مورد نیاز خریداری شده و وزارت نفت تا حدودی از برنامه زمانبندی شده پیش است.

پیشنهاد عربستان جدی نبود

خطیبی همچنین در خصوص دلایل افزایش قیمت نفت پس از اعلام عربستان سعودی مبنی بر افزایش سطح تولید این کشور یاد آور شد: افزایش سطح تولید عربستان بی قید و شرط نبود و این کشور اعلام کرده بود اگر بازار به نفت نیاز داشته باشد تولید نفت خود را افزایش خواهد داد، این در حالی است که بازار در حال حاضر با مازاد عرضه روبرو است و به نظر می رسد پیشنهاد عربستان مبنی بر افزایش تولید نفت جدی گرفته نشده است.

نماینده دایمی ایران در اوپک درباره دستاوردهای نشست جده با تاکید بر اینکه قیمت نفت را بازار تعیین می کند و نمی توان به صورت دستوری چیزی را به بازار دیکته کرد ، تصریح کرد: تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نشست عربستان دیدگاه های مورد نظر خود را مطرح کردند اما با توجه به کمبود وقت فرصت واکنش به مباحث مطرح شده وجود نداشت؛ بنابراین دیدگاه های مطرح شده باید در نشستهای آینده مورد ارزیابی قرار گیرد.

به گفته وی، مصرف کنندگان نفت به طور کلی درباره افزایش ظرفیتهای تولید نفت اجماع داشتند و معتقد بودند در گذشته سرمایه گذاری کافی در صنعت نفت نفت کشورهای تولید کننده صورت نگرفته است ،این در حالی است که در این نشست بر تسریع توسعه در بخش بالا دستی نفت تاکید شد تا نیاز آینده بازار نفت تامین شود.

خطیبی تاکید کرد: سرمایه گذاری و افزایش تولید از جمله مباحثی بودند که در تمامی اظهار نظرها مطرح شد و کسی با آن مخالف نبود.

رییس هیئت عامل ایران در اوپک نشست جده را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و افزود: این نشستها در سطح گسترده و فراگیر باید ادامه پیدا کند تا مناسب ترین راه برای رفع مشکلات بازار نفت پیدا شود .

به گفته وی دستیابی به این هدف به اراده جمعی در سطح تولید کنندگان، مصرف کنندگان ، موسسات مالی وشرکتهای نفتی نیاز دارد و رفع مشکلات بازار نفت از دست تولید کنندگان خارج است.