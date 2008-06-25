حمایت آمریکا از عضویت جمهوری آذربایجان در WTO

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی آذربایجان، "ان درسی" (Anne Derse) در دیدار روز دوشنبه خود با حیدر بابایف وزیر توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان آمادگی کشورش را برای حمایت از عضویت باکو در سازمان تجارت جهانی اعلام و اضافه کرد که این مسئله با عنایت به پتانسیل اقتصادی آذربایجان در ابتدا سبب توسعه بخش غیر نفتی در این کشور خواهد شد.

در این دیدار حیدر بابایف نیز به نوبه خود به سبب حمایت های آمریکا از عضویت جمهوری آذربایجان در سازمان تجارت جهانی قدردانی کرد و گفت: باکو در چارچوب عضویت در WTO به تمام پرسش های ایالات متحده و اتحادیه اروپا پاسخ گفته و این طرح در آینده به سازمان تجارت جهانی ارایه خواهد شد.