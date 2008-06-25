برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در پراگ

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن میلاد خجسته بانوی بزرگ دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، تولد حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و روز زن، مراسم جشنی عصر روز یکشنبه 2دوم تیرماه در سفارت کشورمان در پراگ برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از ایرانیان مقیم، تعدادی از چکی‌های علاقمند به فرهنگ ایرانی و خانواده اعضای سفارت برگزار شد، آقای نیلی کاردار جمهوری اسلامی ایران طی سخنرانی کوتاهی سجایای آن حضرت را مورد اشاره قرار داد و روز زن را گرامی‌ داشت.