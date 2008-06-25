  1. دین و اندیشه
  2. سایر
۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در پراگ

همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ مراسمی را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرارسیدن میلاد خجسته بانوی بزرگ دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)،  تولد حضرت امام خمینی (ره ) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و روز زن، مراسم جشنی عصر روز یکشنبه 2دوم تیرماه در سفارت کشورمان در پراگ برگزار شد.

 

در این مراسم که با حضور جمعی از ایرانیان مقیم، تعدادی از چکی‌های علاقمند به فرهنگ ایرانی و خانواده اعضای سفارت برگزار شد، آقای نیلی کاردار جمهوری اسلامی ایران طی سخنرانی کوتاهی سجایای آن حضرت را مورد اشاره قرار داد و روز زن را گرامی‌ داشت.

 

در ادامه مولودی حضرت زهرا (س) از طریق نوانما پخش شد و یکی از ایرانیان مقیم نیز به اجرای موسیقی سنتی ایرانی پرداخت. در پایان نیز مسابقه آشنائی با زندگی و سیرت حضرت زهرا (س ) برگزار و به پاسخ دهندگان جوایزی اعطا شد.

